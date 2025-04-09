欧州株　下げ幅拡大、中国の対米追加関税発表で
東京時間20:18現在
英ＦＴＳＥ100　 7632.53（-278.00　-3.51%）
独ＤＡＸ　　19547.63（-732.63　-3.61%）
仏ＣＡＣ40　 6823.30（-277.12　-3.90%）
スイスＳＭＩ　 10768.70（-590.42　-5.20%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:18現在
ダウ平均先物JUN 25月限　37177.00（-685.00　-1.81%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限　4936.00（-84.25　-1.68%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限　17000.75（-243.00　-1.41%）

※中国が米国製品に対する８４％追加関税措置を発表、１０日から発効