欧州株 下げ幅拡大、中国の対米追加関税発表で 欧州株 下げ幅拡大、中国の対米追加関税発表で

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欧州株 下げ幅拡大、中国の対米追加関税発表で

東京時間20:18現在

英ＦＴＳＥ100 7632.53（-278.00 -3.51%）

独ＤＡＸ 19547.63（-732.63 -3.61%）

仏ＣＡＣ40 6823.30（-277.12 -3.90%）

スイスＳＭＩ 10768.70（-590.42 -5.20%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間20:18現在

ダウ平均先物JUN 25月限 37177.00（-685.00 -1.81%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限 4936.00（-84.25 -1.68%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限 17000.75（-243.00 -1.41%）



※中国が米国製品に対する８４％追加関税措置を発表、１０日から発効

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