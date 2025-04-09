欧州株 下げ幅拡大、中国の対米追加関税発表で
欧州株 下げ幅拡大、中国の対米追加関税発表で
東京時間20:18現在
英ＦＴＳＥ100 7632.53（-278.00 -3.51%）
独ＤＡＸ 19547.63（-732.63 -3.61%）
仏ＣＡＣ40 6823.30（-277.12 -3.90%）
スイスＳＭＩ 10768.70（-590.42 -5.20%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:18現在
ダウ平均先物JUN 25月限 37177.00（-685.00 -1.81%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限 4936.00（-84.25 -1.68%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限 17000.75（-243.00 -1.41%）
※中国が米国製品に対する８４％追加関税措置を発表、１０日から発効
東京時間20:18現在
英ＦＴＳＥ100 7632.53（-278.00 -3.51%）
独ＤＡＸ 19547.63（-732.63 -3.61%）
仏ＣＡＣ40 6823.30（-277.12 -3.90%）
スイスＳＭＩ 10768.70（-590.42 -5.20%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:18現在
ダウ平均先物JUN 25月限 37177.00（-685.00 -1.81%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限 4936.00（-84.25 -1.68%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限 17000.75（-243.00 -1.41%）
※中国が米国製品に対する８４％追加関税措置を発表、１０日から発効