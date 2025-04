京急線駅構内の個室授乳室「Babypeko」に導入！GREATEST DAY『Smart Hello』

『Smart Hello』を、GREATEST DAYが、京浜急行電鉄と共同で京急線内駅構内に設置・サービス提供する個室授乳室「Babypeko」に導入しました。

『Smart Hello』を、GREATEST DAYが、京浜急行電鉄と共同で京急線内駅構内に設置・サービス提供する個室授乳室「Babypeko」に導入。

京急グループとGREATEST DAYの取り組み

京急グループでは、沿線住民の様々な子育て応援施策に取り組んでいます。

その取り組みのひとつとして京急線内4駅の駅構内にベビーカーのまま入室可能で、お出かけ中のママパパとベビーが安心して利用できる鍵付き個室授乳室「Babypeko」を設置・サービス提供します。

サービス開始にあたり、GREATEST DAYでは多くの利用者がいる駅構内でも安心して利用できるような運用を検討していました。

そこで、利用者の利便性と高いセキュリティを両立した会員制施設向けクラウド型会員管理システムである『Smart Hello』と、確実で安全な入退室管理を実現できる株式会社Photosynth(所在地:東京都港区、代表取締役社長:河瀬 航大)の提供するスマートロックを活用したクラウド型IoTサービスである「Akerun入退室管理システム」(以下:Akerun)を導入することとなりました。

利用方法

利用には事前の会員登録が必要です。

会員登録後、『Smart Hello』アプリをダウンロードし、アプリからAkerunが設置されている授乳室のドアを解錠することで授乳室を利用できます。

利用手順

※サービスの利用に際して、料金はかかりません。

※施設は、授乳専用施設となっています(おむつ替えスペースはございません)。

安全上の観点から、女性のみの利用・ご登録に限定されています。

Babypeko

『Smart Hello』の概要

『Smart Hello』は、会員制施設向けクラウド型会員管理システムです。

無人化と省人化をフォローし、会費請求・レッスン予約・スクール管理等を一元管理でき、日々の業務負担軽減とサービスの向上をご支援します。

