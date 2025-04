JR京都伊勢丹に期間限定POP UP SHOPをオープン！銀座ハリッチ「鍼灸サイエンススキンケア」

美容鍼灸院『銀座ハリッチ』は、2025年5月6日(火)〜5月12日(月)の期間限定で、JR京都伊勢丹にて鍼灸サイエンススキンケアのPOP UP SHOPを開催します。

銀座ハリッチ「鍼灸サイエンススキンケア」

美容鍼灸院『銀座ハリッチ』は、2025年5月6日(火)〜5月12日(月)の期間限定で、JR京都伊勢丹にて鍼灸サイエンススキンケアのPOP UP SHOPを開催。

POP UP SHOPでは、新商品「レチベイビー」を一足先にお披露目します。

そして、レチベイビーとその他スキンケアアイテムがセットになった限定セットを展開。

さらに、先行予約・公式SNSのフォローで特典を差し上げます。

■開催概要

期間 :2025年5月6日(火)〜5月12日(月)

場所 :JR京都伊勢丹 2階 正面玄関横 特設会場

アクセス:JR、近鉄、地下鉄「京都」駅直結

所在地 :〒600-8555 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

営業時間:10:00〜20:00

■新商品「レチベイビー」について

「レチベイビー」は新発想の角質ケアクリームです。

まるで生まれたてのような、無垢でつるんとした肌の美しさを求める方へ。

エイジング*や紫外線、乾燥などにより乱れた肌へアプローチし、古い角質を無理に剥がすことなく、美しく健やかに整えます。

うるおいと透明感があるキメの整った肌、全方位での美しさを演出します。

*年齢に応じた

単品:14,300円 / 20g(税込)

■JR京都伊勢丹POP UP SHOP限定セットについて

新商品の「レチベイビー」を含むお得なセットを用意されました。

限定セット画像

<レチベイビー2本セット>

定価:28,600円 → 限定価格:25,740円

内容:レチベイビー 2個

<銀座ハリッチ つやつやベイビー肌セット>

定価:27,300円 → 限定価格:24,570円

内容:レチベイビー1個、ハリッチ プレミアムリッチプラス1個

<銀座ハリッチ ハリつやベイビー肌セット>

定価:39,300円 → 限定価格:35,370円

内容:レチベイビー1個、ハリッチ プレミアムリッチプラス1個、L Shotリッチクリーム1個

(価格は全て税込)

■特典について

<先行予約特典>

条件 : 4月1日(火)〜5月12日(月)の期間に予約フォームにて

JR京都伊勢丹POP UP SHOP限定セットを予約いただき、

店頭で商品をお受け取りいただいた方

特典 : 全国の銀座ハリッチ店舗・施術会で使用可能な

5,000円割引チケット(鍼灸施術・スキンケア商品に使用可)

予約フォーム: https://business.form-mailer.jp/lp/8630e3c8283650

<購入特典>

条件:JR京都伊勢丹POP UP SHOP限定セットのいずれかを購入した方

特典:鍼灸サイエンススキンケア「オリジナルトートバッグ」をプレゼント

<公式SNSフォロー特典>

条件:店頭で商品を購入時に、銀座ハリッチ公式SNSのフォロー画面を見せていただいた方

特典:銀座ハリッチ オリジナルリップ

(全て数量限定、なくなり次第終了となります)

■「鍼灸サイエンス」スキンケア コンセプト

鍼灸(しんきゅう)とは、古代中国より発展してきた東洋医学の一つです。

全身のツボに鍼(はり)を打つことで、体が本来持っている自己治癒力を引き出すことができるため、様々な病気や怪我の治療に使われてきました。

この鍼灸をベースに、美容目的で生み出されたのが「美容鍼灸(びようしんきゅう)」です。

お肌が本来持つ、綺麗になろうとする力を目覚めさせます。

鍼でお肌に刺激を与えると、鍼による傷を修復しようとして、お肌が目覚め、お肌本来の力で、ハリや弾力がアップします。

このメカニズムに着目し、開発したのが、銀座ハリッチの「鍼灸サイエンス」スキンケアです。

