4月9日、川崎競馬場で行われた11R・川崎記念（Jpn1・4歳上・ダ2100m）は、浜中俊騎乗の3番人気、メイショウハリオ（牡8・栗東・岡田稲男）が勝利した。3/4馬身差の2着に6番人気のディクテオン（せん7・大井・荒山勝徳）、3着に1番人気のサンライズジパング（牡4・栗東・新谷功一）が入った。勝ちタイムは2:18.0（稍重）。

2番人気でJ.モレイラ騎乗、グランブリッジ（牝6・栗東・新谷功一）は、6着敗退。

【帝王賞】浜中「中央のG1を次こそは」メイショウハリオが連覇達成

早め先頭から押し切る

浜中俊騎乗の3番人気、メイショウハリオの鮮やかな捲りが決まった。勝負どころで早め先頭から押し切る競馬で直線へ。直線の入口では2馬身ほどのリード奪って粘り込みを図り、嬉しい交流G1・4勝目をマークした。

メイショウハリオ 29戦10勝

（牡8・栗東・岡田稲男）

父：パイロ

母：メイショウオウヒ

母父：マンハッタンカフェ

馬主：松本好雄

生産者：三嶋牧場

【全着順】

1着 メイショウハリオ 浜中俊

2着 ディクテオン 矢野貴之

3着 サンライズジパング 幸英明

4着 キリンジ 笹川翼

5着 メイショウフンジン 酒井学

6着 グランブリッジ J.モレイラ

7着 サヨノネイチヤ 西啓太

8着 ライトウォーリア 吉原寛人

9着 ミックファイア 御神本訓史

10着 ポタジェ 岩田望来

11着 ダイシンピスケス 戸崎圭太

12着 ガルボマンボ 山中悠希

13着 リーチアディール 増田充宏