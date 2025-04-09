à¾·³ÍÍá¤«¤é°ìÅ¾¡¢57ºÐÇÐÍ¥¤¬¶ÚÆù¥à¥¥à¥ÇòT¤Ç¤ª²Ö¸«¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÂÎ·¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡Ä¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
²Ö¤Ó¤é¤¬à¥Ï¡¼¥Èá¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä1Ëç¤Î»Ñ¤ÇËþ³«¤Îºù¤Î²¼¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤à3Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆó¤ÎÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬57ºÐ¤ÎÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢ÂçÂô¤ÎÈ±¤ËÍî¤Á¤¿ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬à¥Ï¡¼¥Èá¤Ë¸«¤¨¤ë´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Î²¦µ³¾·³¤ÎÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¶Ú¥È¥ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡Ä¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÂÎ·¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤½¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î²Ö¤Ó¤é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÇòT¤¬»÷¹ç¤¦¤³¤È¡×¡Ö¾·³ÍÍºÇ¹â¤Ç¤¹!¡×¡Öºù¤ÈÂçÂô¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£