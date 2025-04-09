ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡É¤Ë¸½ÃÏÊüÁ÷¶É¤âÃíÌÜ¡ª »î¹çÁ°¤Ë¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×¡×¤Ç¾Ò²ð¡Ä´Ø¿´¤Î¹â¤µ»Ç¤¨¤ë°ìËë
¡ÚMLB¡Û¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º 8¡Ý2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê4·î8Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¿¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¸½ÃÏÊüÁ÷¶É¤¬Âª¤¨¤¿¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×¡×¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç»î¹çÁ°¡¢Á°Æü¤Î³èÌö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çº£µ¨¤Î¿·¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¤ò·è¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏÃæ·Ñ¶É¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ò¥Ã¥ÈÃ£À®¤Þ¤Ç¤¢¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È1ËÜ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£ÀË¤·¤¯¤âÃ£À®¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾Á°¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î±ÇÁü¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢Á¯ÌÀ¤Ê¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤ÎCM¤ÇÈäÏª¤·¤¿Æ°ºî¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÏ¢ÆüÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ÃÏÃæ·Ñ¤Ç¤½¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¿·¥Ý¡¼¥º¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È¥Ò¥Ã¥È¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¡¼¥º¤ÎÈäÏª¤Ï¤Ê¤·¡£6Ï¢ÀïºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÏ¢ÇÔÁË»ß¤Ë²Ã¤¨¡¢²¿ÅÙ¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë