3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
4月7日（月）の放送では、現在、東京・原宿のFender Flagship Tokyoで開催されている若井のポップアップキャンペーン「HILOTO WAKAI (Mrs. GREEN APPLE) x FENDER FLAGSHIP TOKYO POPUP CAMPAIGN」について語りました。


Mrs. GREEN APPLE若井滉斗



Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念して、東京・原宿エリアで開催されている「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」。その連動企画として、日頃からFender（フェンダー）のギターを愛用している若井とFender Flagship Tokyoがコラボ！ ポップアップ キャンペーン「HILOTO WAKAI (Mrs. GREEN APPLE) x FENDER FLAGSHIP TOKYO POPUP CAMPAIGN」を4月3日（木）〜30日（水）まで開催。

期間中は、若井のビジュアルとともにギターを手に撮影が楽しめるフォトブースや、本人が実際に使用するギターの特別展示、さらにストア内併設のFender Cafeとのコラボドリンクなど、さまざまなコンテンツが展開されます。

◆若井×Fenderコラボスタート！

大森：若井先生 のFender原宿コラボがスタートしました！

若井：おー！ ありがとうございます!! 始まりました！ スタートしています!!



大森：若井さんが、奉（たてまつ）られている……

若井：“奉られてる”って言い方はあれかもしれないけど（笑）。

大森：若井さんが展示されているというか。

若井：（笑）。

大森：ぜひ、原宿のFenderに！

若井：僕がずっとライブで使っているギターとかも展示してあったりするので、直で見れちゃうすごい機会だと思います！

大森：すごい！ それすごくない？ 本当に若井が実際弾いているギターってことですよね？

若井：そうです！ 昔から使ってる「Stratocaster（ストラトキャスター）」を！

藤澤：え〜！

大森：大放出じゃないですか！

若井：これはぜひ見てください！




（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗




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4月7日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 4月15日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/