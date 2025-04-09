Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「直で見れちゃうすごい機会だと思います！」フェンダーとコラボした現在開催中のポップアップキャンペーンを語る
4月7日（月）の放送では、現在、東京・原宿のFender Flagship Tokyoで開催されている若井のポップアップキャンペーン「HILOTO WAKAI (Mrs. GREEN APPLE) x FENDER FLAGSHIP TOKYO POPUP CAMPAIGN」について語りました。
Mrs. GREEN APPLE若井滉斗
Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念して、東京・原宿エリアで開催されている「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」。その連動企画として、日頃からFender（フェンダー）のギターを愛用している若井とFender Flagship Tokyoがコラボ！ ポップアップ キャンペーン「HILOTO WAKAI (Mrs. GREEN APPLE) x FENDER FLAGSHIP TOKYO POPUP CAMPAIGN」を4月3日（木）〜30日（水）まで開催。
期間中は、若井のビジュアルとともにギターを手に撮影が楽しめるフォトブースや、本人が実際に使用するギターの特別展示、さらにストア内併設のFender Cafeとのコラボドリンクなど、さまざまなコンテンツが展開されます。
◆若井×Fenderコラボスタート！
大森：若井先生 のFender原宿コラボがスタートしました！
若井：おー！ ありがとうございます!! 始まりました！ スタートしています!!
#FenderFlagshipTokyo https://twitter.com/hashtag/FenderFlagshipTokyo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw: 「HILOTO WAKAI (Mrs. GREEN APPLE) x FENDER FLAGSHIP TOKYO POPUP CAMPAIGN」開催決定‼🍏— Fender （フェンダー） (@Fender_Official) April 2, 2025 https://twitter.com/Fender_Official/status/1907236539555283145?ref_src=twsrc%5Etfw
🗓4/3(木)〜4/30(水)
📍Fender Flagship Tokyo
スペシャルフォトブースや #若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw さん所有ギター展示、コラボドリンクも登場！
詳細🎸https://t.co/XtdCwW2VkP https://t.co/XtdCwW2VkP@AORINGOHUZIN https://twitter.com/AORINGOHUZIN?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/DeCte4n5mZ https://t.co/DeCte4n5mZ
大森：若井さんが、奉（たてまつ）られている……
若井：“奉られてる”って言い方はあれかもしれないけど（笑）。
大森：若井さんが展示されているというか。
若井：（笑）。
大森：ぜひ、原宿のFenderに！
若井：僕がずっとライブで使っているギターとかも展示してあったりするので、直で見れちゃうすごい機会だと思います！
大森：すごい！ それすごくない？ 本当に若井が実際弾いているギターってことですよね？
若井：そうです！ 昔から使ってる「Stratocaster（ストラトキャスター）」を！
藤澤：え〜！
大森：大放出じゃないですか！
若井：これはぜひ見てください！
#FenderFlagshipTokyo https://twitter.com/hashtag/FenderFlagshipTokyo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw: 初日から沢山のお客様にご来場いただいている「HILOTO WAKAI (Mrs. GREEN APPLE) x FENDER FLAGSHIP TOKYO POPUP CAMPAIGN」🎸⚡️— Fender （フェンダー） (@Fender_Official) April 4, 2025 https://twitter.com/Fender_Official/status/1907976417801060441?ref_src=twsrc%5Etfw
1Fフォトブースに加え、2Fでは #若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw さん所有Fender ギター実機展示中‼️さらに大LED画面でも映像を放映！
お見逃しなく🍏@AORINGOHUZIN https://twitter.com/AORINGOHUZIN?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/eeGu2gXELF https://t.co/eeGu2gXELF
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
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4月7日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 4月15日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/