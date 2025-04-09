欧州株 引き続き大幅安、米相互関税発動の影響で 欧州株 引き続き大幅安、米相互関税発動の影響で

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欧州株 引き続き大幅安、米相互関税発動の影響で

東京時間19:33現在

英ＦＴＳＥ100 7704.26（-206.27 -2.61%）

独ＤＡＸ 19652.71（-627.55 -3.09%）

仏ＣＡＣ40 6901.32（-199.10 -2.80%）

スイスＳＭＩ 10870.48（-488.64 -4.30%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



主要３指数はいずれも全面安商状となっている。この日は米相互関税第二弾が発動されており、株式急落に加えて米債を中心に利回りが急上昇と、米国売りの様相も呈している。英ＦＴ指数は上げ３、下げ９７銘柄。上昇はフレスニーヨ、エンデバー・マイニング、エアテルアフリカのみ。独ＤＡＸ指数は上げ１、下げ３９銘柄。上昇はポルシェのみ。仏ＣＡＣ指数は上げ１、下げ３９銘柄。上げはエデンレッドのみ。



米株価指数先物 時間外取引

東京時間19:33現在

ダウ平均先物JUN 25月限 37502.00（-360.00 -0.95%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限 4982.00（-38.25 -0.76%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限 17193.75（-50.00 -0.29%）

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