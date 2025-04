5月4日開催の『RIZIN男祭り』(東京ドーム)の追加カード発表会見が9日に都内で行われ、今大会で復活する朝倉未来の対戦相手が、前フェザー級王者の鈴木千裕に決定した。鈴木は先月30日の『RIZIN.50』でカルシャガ・ダウトベックと激闘を繰り広げたが、わずか1ヶ月での連戦となる。朝倉は昨年7月に平本蓮にKO負けして現役を引退したが、昨年大みそかに平本との再戦で現役復帰を宣言。しかし、平本が右肩の負傷による手術で全治6ヶ月の欠場となり試合が中止に。それでも「東京ドーム、俺が出ないと埋まらないでしょ」と別の相手との試合で復帰が決定していた。

その対戦相手として鈴木やYA-MANが候補にあがるも、YA-MANは先月29日のRISEでミゲール・トリンダーテにKO負け。鈴木も『RIZIN.50』でダウトベックと壮絶な試合を繰り広げた末に判定負けを喫した。この試合を現地で解説していた朝倉は「ここまで激闘を繰り広げた選手とは戦えない」と対戦に否定的だった。有力候補が立て続けに消えたことで、ネット上では朝倉の対戦相手が誰になるのか大きな話題に。さまざまな名前が取り沙汰されたが、朝倉は5日に自身のSNSで「何度も言うけど俺はRIZINから提示された中で1番強い奴を指名する」と断言した。それから2日、ダウトベック戦後に「鼻が折れていると思います」「ちょっと一人になって自分を見つめ直してきます。しばらくじゃなくて、ちょっとだけでいいので、自分と向き合う時間がほしいです」と治療と充電期間を設けると語っていた鈴木が、SNSで「気持ち身体もリフレッシュ出来た!拳も足も打撲でしたが完治!何もしない退屈な時間はもう飽きた!」と復活を宣言した。そして朝倉の東京ドーム参戦発表から1ヶ月が経過したこの日、ついに朝倉vs.鈴木が正式決定した。マイクを握った朝倉は「平本に負けて格闘技一応引退させてもらったんですけど、どうしても悔しくてね、平本とやるために帰ってきたんですけど、欠場ということで、こう当初の目的を見失った中で、鈴木選手が男気を見せて、上がってきてくれた」と感謝。試合を見据え「死闘になると思いますし、血だらけになることでしょう。俺のこの格闘人生のサダメを皆さん会場に見に来てください」と呼びかけた。対する鈴木は「足も治りますし、拳も治っちゃうんで復帰しました。で、気合も入ったんで、朝倉さんドームでタイマンはりましょう!」と熱い言葉を投げかけた。◆『RIZIN男祭り』5月4日・東京ドーム会場チケット・PPVチケット発売中【新カード】・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)鈴木千裕 vs. 朝倉未来・RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg)萩原京平vs.西谷大成・RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg)高木凌vs.秋元強真・RIZIN MMAルール:5分 3R(59.0kg)神龍誠vs.伊藤裕樹・RIZINキックボクシングルール:3分 3R(63.0kg)朝久泰央vs.ウザ強ヨシヤ・RIZIN MMAルール:5分 3R(71.0kg)桜庭大成vs.中村大介・オープニングファイトMMA特別ルール:5分2R(66kg)上田貴央vs.ヴィニシウス・同キックボクシングルール:3分3R(57.5kg)赤平大治vs.橋本楓汰【対戦カード】・フェザー級タイトルマッチクレベル・コイケ vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)ヒロヤ vs. 篠塚辰樹・RIZIN MMAルール:5分 3R(61.0kg)ダニー・サバテロ vs. 太田忍・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)ジョン・ドッドソン vs. 征矢貴・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)山本アーセン vs. 冨澤大智・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)平本丈 vs. 田丸辰・RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント 参戦選手スダリオ剛、シビサイ頌真、上田幹雄、ジョゼ・アウグスト(LFA推薦選手)、マレク・サモチュク(KSW推薦選手)、アレクサンダー・ソルダトキン(FNC推薦選手)