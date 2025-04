社会問題に鋭く斬り込む！『読む。生きるための読書』養老孟司 著

リベラル社が刊行した書籍『読む。生きるための読書』(養老孟司 著)が、2025年3月27日に発売し1週間で増刷決定!

リベラル社が刊行した書籍『読む。生きるための読書』(養老孟司 著)が、2025年3月27日に発売し1週間で増刷決定しました。

この書は2001年から2006年にかけて、雑誌「小説推理」に連載されたものを再編集した読書エッセイです。

本のジャンルは、ミステリー、ファンタジーから純文学、ノンフィクションまで多種多彩。

一読すれば著者の旺盛な読書欲に驚かされる人も多いでしょう。

また、飄々とした筆致で、縦横無尽に展開される“養老”節も快調で、物語を糸口に「新しい世界の見方」が学べる内容となっています。

今春から新生活を始めた新社会人、学生の方にも、手に取っていただきたい一冊です。

◆全国の書店でも大きく展開中

2025年3月末に発売されるとすぐ、幅広い世代の読者に支持され、全国各地の書店で特設展示や平積みコーナーが設けられるなど、注目を集めています。

◆養老孟司氏より(本文はじめに抜粋)

いくつになっても読書はできる。

体力はほとんど使わないからである。

高齢化社会ではお勧めしたい趣味である。

読書灯などの付属品はどんどん良いものができてきているから、身体的に困ることはない。

キンドル(電子書籍)やオーディオブックもある。

私は2025年米寿になるが、本を読む楽しみだけは、虫と同じで減ることがない。

◆書の主な内容

【目次】

第1章 読む。

生きるための「読書」 〜読むという行為を「自分に返す」〜

第2章 物語という別世界 〜脳が“非日常”を紡ぎ出す〜

第3章 昆虫と自然 〜人間の都合で動かないものがある〜

第4章 科学の世界から見えるもの 〜「真実」は生きて動く〜

第5章 情報の嘘 〜小説より面白い“隠された事実”〜

第6章 思考の筋道 〜わからないから考え続ける〜

第7章 日本と欧米 〜なぜ日本人はダマされやすいのか〜

第8章 日本社会の形 〜「政治」で世の中はよくならない〜

【著者略歴】

養老孟司(ようろう・たけし)

1937(昭和12)年、鎌倉市生れ。

東京大学医学部卒。

東京大学名誉教授。

専攻は解剖学。

1989(平成元)年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞著書に『唯脳論』(青土社・ちくま学芸文庫)、『バカの壁』『遺言。

』『ヒトの壁』(以上、新潮新書)など多数。

【書誌情報】

書名 :『読む。

生きるための読書』

著者 : 養老孟司

定価 : 990円(税込)

判型 : 文庫版

頁数 : 384頁

発行日 : 2025年3月27日

ISBNコード : 978-4434353826

