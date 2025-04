ロフト Kコスメフェスティバル 2025SSに参加！Snp

プレミアムスキンケアブランド「Snp(エスエヌピー)」は、2025年4月19日(土)から全国のロフトにて開催される「ロフト Kコスメフェスティバル 2025SS」に参加予定です。

Snp

※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります。

■Snpについて

2008年に「内なる美しさを引き出す」というスローガンのもと誕生したSnpは、弾力ある肌へ導く「ゴールドコラーゲンシリーズ」で世界的な注目を集めてきました。

2025年2月には、Snpの代表アイテムであるアイパッチ2種が韓国のOLIVE YOUNG全店舗に導入されるなど、品質の高さが評価されています。

■Snp 新作商品(4種)について

1. コラーゲンバウンスアップバリアクリーム

コラーゲンバウンスアップバリアクリーム

・弾むようなハリ・毛穴ケア(※1)!8重コラーゲン(※2)×レチノール・リポソーム(※3)×サーモンPDRN(※4)配合。

・毛穴より小さな125DAコラーゲンが肌に届き、エイジングケア(※5)。

・しっとりとしたテクスチャーの保湿ケア×8重コラーゲンでハリ弾力ケア。

・高濃縮保湿テクスチャーながらべたつかず、肌の角質層まで深く浸透(※6)。

・コラーゲン減少により発生しやすいハリ不足・毛穴に微細コラーゲンとPDRNがしっとりと浸透し(※6)、ハリを取り戻す。

・もっちりハリ肌弾力クリーム。

毛穴が目立ちにくい、ふっくらハリ弾力のあるお肌へ導く。

商品名:コラーゲンバウンスアップバリアクリーム

価格 :2,200円(税込)

内容量:50ml

2. コラーゲンバウンスアップハイパーアクティブゲルマスク

コラーゲンバウンスアップハイパーアクティブゲルマスク

・美容液1本がまるごと入ったゲルマスクで集中エイジングケア(※5)。

ハリ、ツヤ、キメの整った肌へ導く。

・美容液がぐんぐん浸透(※6)しキメを整え、透明感(※7)のある肌印象へ。

柔らかくもっちりとしたハリ肌へ導く。

・40分〜1時間の使用でシートが透明に変化!

※お肌の状態により、透明になるまでの時間や変化の現れ方には個人差があります。

商品名:コラーゲンバウンスアップハイパーアクティブゲルマスク

価格 :1,980円(税込)

内容量:4枚

3. ヒアルロニック ポアリファイン コレクトセラム リアルショット

ヒアルロニック ポアリファイン コレクトセラム リアルショット

・韓国初!目に見えるヒアルロン酸ニードル配合美容液。

・ヒアルロン酸(※8)×サーモンPDRN(※4)×HIBISCUS SYRIACUS(※9)配合。

・チクチクしないヒアルロン酸(※8)×ニードルで毛穴の奥まで保湿ケア(※1)!

・こんな方におすすめ:過剰皮脂、目立ち毛穴、インナードライ肌

商品名:ヒアルロニック ポアリファイン コレクトセラム リアルショット

価格 :2,420円(税込)

内容量:30ml

4. ヒアルロニック ポアリファイン コレクトセラム

ヒアルロニック ポアリファイン コレクトセラム

・サーモンPDRN(※4)美容液。

毛穴(※1)・水分・弾力ケア。

・ホホバオイル(※10):角栓を浮かせて、肌表面の皮脂や角質をケア。

・タンニンコンプレックス(※11):目立ち毛穴のケア効果があり、ハリのない毛穴をタイトニングケア。

・ヤハズソウコンプレックス:皮脂腺の刺激を抑制し、肌をなめらかにケア。

・モイストシールドヒアルロン酸TM:水分キープ力を強化したヒアルロン酸を配合。

・酵素処理したムクゲ樹皮エキス(Enzyme-Treated Hibiscus Bark Extract)(※9)

・こんな方におすすめ:過剰皮脂、目立ち毛穴、インナードライ肌

商品名:ヒアルロニック ポアリファイン コレクトセラム

価格 :2,200円(税込)

内容量:50ml

Kビューティーファンが多く訪れる日本有数のバラエティショップであるロフト。

厳しい導入審査基準をクリアしたブランドのみが入店できるロフトでの販売は、Snpにとって日本市場での信頼性とブランド価値向上に直結するものと捉えています。

この導入を足がかりに、日本国内でのさらなる認知拡大を目指していきます。

■ロフト Kコスメフェスティバル 2025SSについて

韓国の最新カルチャーが集結するロフト最大級のKコスメイベント。

「ロフト Kコスメフェスティバル 2025SS」

開催期間:2025年4月19日(土)〜5月30日(金)

開催店舗:全国のロフトおよびロフトネットストア

※1 皮膚にうるおいを与え、乾燥による毛穴を目立たなくすること

※2 アテロコラーゲン、コラーゲン抽出物、可溶性コラーゲン、デサミドコラーゲン、コラーゲン、コラーゲンアミノ酸、加水分解コラーゲン、プロコラーゲン(すべて保湿成分)

※3 レチノール・リポソーム(整肌成分)

※4 Sodium DNA(整肌成分)

※5 年齢に応じたお手入れ

※6 角質層まで

※7 うるおいによる

※8 保湿成分、整肌成分

※9 Snp内。

ムクゲエキス。

※10 ヒマワリ種子オイル、オリーブオイル、ブドウ種子オイル、ベニヤシオイル、緑茶シードオイル、ドラムスティックシードオイル、ブロッコリーシードオイル、トマトシードオイル、ニンジンシーオイル、ブラックカレントシードオイル

※11 タンニンコンプレックス(整肌成分)

