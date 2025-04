“就業経験者から話を聞いて転職先を選ぶ”という新常識！マイキャリア『worktalk(ワークトーク)』

マイキャリアは、求職者と企業の社員をつなぐマッチング型転職支援サービス『worktalk(ワークトーク)』を、2025年4月3日に正式リリースしました。

リリース日 : 2025年4月3日

対象 : 転職を検討する社会人(経験者)

利用料金 : 求職者は無料/企業は成果報酬型(初期費用なし)

worktalkは、企業の「採用実績」(前職会社名、業界、職種等)をもとに、求職者と“似たキャリアを歩んだ社員”をマッチングし、オンラインでカジュアルに話ができる転職支援サービスです。

■worktalkの特徴

・社員と求職者を“採用実績”ベースでマッチング

→ 「この人のようなキャリアを歩みたい」という感情を起点に接点が生まれる

・求人票ではわからない情報を、実際の社員から直接聞ける

→ 社風・働き方・業務の裁量・人間関係・評価制度などのリアルな声

・オンラインでの事前面談で、選考前に相互理解が深まる

→ 志望度・納得度が高まり、面接パフォーマンスや内定率の向上にもつながる

・初期費用なし・社員の顔出し不要。

導入ハードルが低い設計

→ 社員情報を出せない企業でも利用しやすく、採用広報にも活用可能

・企業ごとの「社員紹介ページ(LP)」を無料制作

→ 自社の採用サイトに貼ることで、応募導線としても活用可能。

応募数の増加が期待できる

■求職者の利用フロー

1. 採用実績(前職・転職理由・実現したことなど)から共感できる社員を検索

2. 「この人から話を聞きたい」とリクエスト(会員登録無料)

3. worktalk運営事務局が条件に合う社員とマッチングし、オンライン面談をセッティング

4. 納得した場合のみ、選考へ進む(強制なし)

■worktalkがもたらす効果

【求職者】

・キャリア・価値観に合った企業を“人ベース”で見つけられる

・面談を通じて志望度が高まり、内定率アップに寄与

・入社後のミスマッチを防ぎ、長く働ける職場と出会える

【企業】

・採用広報としての新たな導線を無料で構築できる

・志望度の高い応募者との出会いを創出

・面接前のマッチングにより、内定承諾率・定着率の向上が期待できる

