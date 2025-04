「crunch time」の意味は？「食事の時間」でありません！

正解は「正念場、踏ん張りどき」でした!

「crunch」には「危機」という意味もあります。

プレッシャーがかかる状況のなかで、最大の成果が求められる状況を表していますよ。

「It is crunch time at work nowadays, so I don't have enough time to sleep.」

(最近仕事が正念場だから、十分に寝る時間がないんだよ)