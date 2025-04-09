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¢§Disc 1
01. first death (Devils from Chainsaw edition)
02. Synchrome
03. Ã¯²æ°Ù
04. ¥¯¥¸¥ã¥¯¥¸¥ã¥Î¥Þ¥¢¥à¥¢¥¤¥¢
05. UN-APEX
06. orbit
07. GRANT
08. Scratch
09. Microwaver
10. musique
11. Whose World? Whose Blue?
12. ephemeral mist
¢§Disc 2
01. introduction
02. planet triangle
03. toiki -prologue-
04. whisper -epilogue-
05. Secret Sense
06. Acoustic Installation
07. pop eye
08. 5lies
09. snow flurry
10. kalappo
11. like A moment
¢§Disc 3
¡ÎDocumentary¡Ï
Still in orbit directed by Shuichi Tan
¡ÎMusic Video¡Ï
01. As long as I love
02. first death
03. Ã¯²æ°Ù
04. UN-APEX
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5·î30Æü(¶â)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
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6·î13Æü(¶â)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
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6·î20Æü(¶â)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa
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6·î27Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦TOKYO DOME CITY HALL
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