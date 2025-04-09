Mrs. GREEN APPLE『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング「ダーリン」のリリックビデオ公開

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■「ダーリン」のストリーミング累計再生回数は1億回を突破！

Mrs. GREEN APPLEが、「ダーリン」のオフィシャルリリックビデオを公開した。

1月20日にリリースされた「ダーリン」は、NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソングで、Billboard JAPANが4月9日公開したチャートでストリーミング累計再生回数1億回を突破した。

このたび公開されたリリックビデオは、同曲のMVへのオマージュも感じられる映像となっており、ひとり一人に寄り添うその歌詞の魅力を改めて感じることができる。

なお、「ダーリン」は、7月8日発売のアニバーサリーベストアルバム『10』にも収録される。

リリース情報

2025.01.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ダーリン」

2025.04.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「クスシキ」

2025.07.08 ON SALE

ALBUM『10』

2025.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

2025.07.08 ON SALE

『10 ＆ “Harmony” COMPLETE BOX』

※CD+Blu-ray+GOODS / CD+DVD+GOODS

『10』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/