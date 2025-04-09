今日は毎月恒例「Windows Update」の日
Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信される毎月恒例のWindows Updateが行われました。2025年4月9日のWindows Updateでは、最大深刻度「緊急」の更新が6件、「重要」の更新が7件があります。
2025 年 4 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
2025 年 4 月 のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照の上、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/SgsGsy07Ya#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/GzAZuwxIS5— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) 2025年4月9日
◆Windows 11 v24H2,v23H2,v22H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
v24H2 5055523
v23H2,v22H2 5055528
◆Windows 10 v22H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5055518
◆Windows Server 2025
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5055523
◆Windows Server 2022,23H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2022, 5055518
Windows Server 23H2, 5055527
◆Windows Server 2019,2016
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019,5055519
Windows Server 2016,5055521
◆Remote Desktop client for Windows Desktop
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/windows-server/remote/remote-desktop-services/
◆Microsoft Office
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates
◆Microsoft Dynamics 365
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dynamics365
◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
サービス拒否
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dotnet
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/visualstudio
◆Microsoft Azure
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure
◆System Center
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/system-center
また、2025年4月のWindows Updateでは、既存の脆弱(ぜいじゃく)性情報の更新や新規セキュリティアドバイザリの公開はありません。既存のセキュリティアドバイザリの更新は、新しいバージョンのサービススタック更新プログラムが入手可能であることのお知らせを届けるための更新が1件ありました。
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2025年5月14日(水)提供予定となっています。