ロックバンド・サカナクションが、新曲「怪獣」のミュージックビデオの1000万回再生を記念し、制作の裏側を捉えたBehind the Scenesを公開した。「怪獣」はサカナクションの約3年ぶりの新曲で、アニメ『チ。 ー地球の運動についてー』の主題歌にも起用された話題曲。各音楽配信ランキングで上位を席巻し、ミュージックビデオもYouTubeでの公開後1ヶ月を待たず1000万回再生を突破した。これを記念して、制作の裏側を捉えた『サカナクション/怪獣 -Music Video Behind the Scenes-』が公開された。制作陣のクリエイティブへの探究心、そしてメンバーの山口一郎をはじめとするキャスト陣の、迫真の演技の裏側が収められた貴重な映像となっている。