Ä©Àï¼Ô¡¦±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬83¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤ë Æ£°æÁïÂÀÌ¾¿Í¤È¤Î³«Ëë¶É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ªÈ×Àï¤â¸ß³Ñ¤Î¤Þ¤Þ2ÆüÌÜ¤Ø¡ª¡¿¾´ý¡¦Ì¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡Éé
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÌ¾¿Í¡ÊÎµ²¦¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢21¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè83´üÌ¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤¬4·î9Æü¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×¤ÇÂè1¶É1ÆüÌÜ¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤¤¡¢¼êÈÖ¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬83¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤Æ»Ø¤·³Ý¤±¤È¤·¤¿¡£¤¢¤¹10Æü¸áÁ°9»þº¢¤ËÉõ¤¸¼ê¤ò³«Éõ¤·¡¢ÂÐ¶É¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æÌ¾¿ÍVS±ÊÀ¥¶åÃÊ Éõ¤¸¼ê¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÉ±Ò3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æÌ¾¿Í¤Ë¡¢½é¤ÎÌ¾¿ÍÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë¶É¡£ËÜ¶É¤Ï¿¶¤ê¶ð¤Ç±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÀè¼ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢³Ñ´¹¤ï¤ê¹ø³Ý¤±¶ä¤Î½Ð¤À¤·¤«¤éÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç»Ø¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãë¿©µÙ·Æ¤Þ¤Ç¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ý²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè3¶É¤Î¢¥Æ£°æ´ý²¦ ÂÐ ¢¤ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊÀï¤ÇÀéÆü¼ê¤¬À®Î©¤·¤¿°ì¶É¤Ç¡¢Á°Îã¤¬¤¢¤ë¾´ý¤Ë¡£Æ£°æÌ¾¿Í¤Ë¸¦µæ¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï»ý¤Á»þ´Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÅêÆþ¤·¤Æ¤½¤Î¿¿°Õ¤òÃµ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È×¾å¤Ï¤¹¤Ç¤Ë80¼ê°Ê¾å¿Ê¹Ô¤·¡¢½ªÈ×Àï¤ÎÍÍÁê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ABEMA¤Î¡ÖSHOGI AI¡×¤Ï¸ß³Ñ¤Î¿ô»ú¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î¶Ã°Û¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÏ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¸á¸å6»þ30Ê¬¡¢Î©²ñ¿Í¤ÎÅçÏ¯¶åÃÊ¡Ê62¡Ë¤¬Éõ¤¸¼ê¤ÎÄê¹ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢¼êÈÖ¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¤¹¤°¤ËÉõ¤¸¤ë°Õ»Ö¤ò¼¨¤·»Ø¤·³Ý¤±¤È¤·¤¿¡£Éõ¤¸¼ê¤Î¹ÍÎ¸»þ´Ö¤Ï1»þ´Ö55Ê¬¡£
¡¡·ãÀï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë2ÆüÌÜ¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢Àè¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£¤½¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£Âè1¶É¤Ï¡¢¤¢¤¹10Æü¸áÁ°9»þº¢¤ËÉõ¤¸¼ê¤ò³«Éõ¤·ÂÐ¶É¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ9»þ´Ö¤Î2ÆüÀ©¡£
¡ÚÉõ¤¸¼ê»þÅÀ¤Ç¤Î»Ä¤ê»ý¤Á»þ´Ö¡Û
¢¥±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡¡4»þ´Ö00Ê¬¡Ê¾ÃÈñ5»þ´Ö00Ê¬¡Ë
¢¤Æ£°æÁïÂÀÌ¾¿Í¡¡6»þ´Ö14Ê¬¡Ê¾ÃÈñ2»þ´Ö46Ê¬¡Ë
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë