¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£±£°Æü³«Ëë¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î£ÖÌÜ»Ø¤¹¾¾»³±Ñ¼ù¡Ö¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ú¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡ÊÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¡Ë¡áÊ¿ÂôÍ´¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬£±£°Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë£Ç£Ã¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¶°Ì¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤¬£²£°£²£±Ç¯°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«ËëÀï¤Î¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÀä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¾¾»³¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ù¥¹¥È£±£°Æþ¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï½Ð¾ì£²ÀïÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤Ê¤Î¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤À¤¬¡¢ËÜÈÖ²ñ¾ì¤Ç¡Ö¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï£±£´ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ðµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤£±½µ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤òÍ°ÕµÁ¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²£²¡¢£²£´Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤àÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¼¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¡Ë¡¢Æ±£²°Ì¤Î¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡Ê±Ñ¡Ë¤é¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡þ
¡¡£¸Æü¤ËÂè£±¡¢£²¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¾¾»³¤Ï¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¡ÊÊÆ¡Ë¡¢¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Î£±£°Æü¤Ï¸á¸å£±»þ£²£³Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¸áÁ°£²»þ£²£³Ê¬¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£