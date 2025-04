▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 20本目▶2025年4月5日(土) 長野ライブハウスJ▶書き手:アオキテツ (G)◆ ◆ ◆ライブ遠征となると大体渋谷か新宿かに朝集合して車に乗り込むのだけど長野って近いのかどうかよく分からん距離だなぁって毎回思う俺がオリンピックってのを認識したのが1998年長野冬季オリンピックだった、そん時のマクドナルドのハッピーセットのオモチャが競技にちなんだやつだったのめっちゃ覚えてるなボブスレー型のライト持ってた、スケルトンは怖いけどボブスレーは乗ってみたいなぁ

■<a flood of circle Tour 2024-2025>

▼2024年

11月28日(木) 千葉LOOK

11月29日(金) 千葉LOOK

12月06日(金) 堺FANDANGO

12月07日(土) 堺FANDANGO

w/ THE CHINA WIFE MOTORS

▼2025年

01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET

02月09日(日) 京都磔磔

02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH

02月13日(木) 松山Double-u Studio

02月15日(土) 高知X-pt.

02月16日(日) 高松DIME

02月18日(火) 静岡UMBER

03月06日(木) 神戸太陽と虎

03月08日(土) 鹿児島SR HALL

03月09日(日) 大分club SPOT

03月11日(火) 岐阜ants

03月16日(日) 横浜F.A.D

03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST

03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN

03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE

04月05日(土) 長野J

04月06日(日) 金沢vanvanV4

04月10日(木) 奈良NEVER LAND

04月12日(土) 出雲APOLLO

04月13日(日) 福山Cable

05月09日(金) 仙台MACANA

05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE

05月15日(木) 八戸ROXX

05月16日(金) 八戸ROXX

05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION

05月23日(金) 岡山PEPPERLAND

05月25日(日) 福岡CB

05月30日(金) 札幌cube garden

05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE

06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO

06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO

06月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO

06月21日(土) 沖縄output



長野は結構縁があっていつも使っているGibsonのギターのファミリーブランドのepiphoneの検品工場があって一度そこの見学と動画を撮らせてもらったりレコーディングでよく使っているL's trustのギターが長野のりんご園の傍で作られたものだったりするのだ(残念ながら林檎の木では出来ていない)ライブの前日はこんなこともやってくれていたみたいで嬉しいなぁ、いつもありがとうツアーはまだまだ続くよまたどっかで会おう-----今回の最近思い出したかのように聴いた曲です【I'm Bigger Than You / The Mummies】▲▼むか〜しジャケ買いしたバンド。だって見た目おっかないし音汚いし最高【The Rocket Man / The Spootnics】▲▼昔の人の宇宙観ってファンシーよね【Scratchard Lanyard / Dry Cleaning】▲▼俺、ドライクリーニングって何かよく分かってない。というかクリーニング屋自体数年に一回行くぐらいやしなぁ【Burn My Eye '78 / Radio Birdman】▲▼昔レコードコレクターズのパンク特集みたいなのを見て買ったやつ。ジャケ見た感想:なんかメンバー多くない?【Do it Do it / Amyl and The Sniffers】▲▼ジャケから伝わるアホ感-----──アオキテツ◆ ◆ ◆