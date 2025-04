双極スペクトラムが3月27日、Spotify O-EASTにて4周年ワンマンライブ<星のない世界なら>を開催した。「今日は来てくれてありがとうございます。4周年ワンマンライブ、楽しんでいきましょう〜!」という田嶋はるの掛け声に続けて、メンバー全員でコール&レスポンスをしながらファンとの距離を縮めていく。お祭り節が楽しい「バクアゲ仏」はエネルギッシュに、続く「Call of Destiny」ではしっとりと歌い上げ、開始早々から多彩な表情を見せる。

セットリスト



01. バクアゲ仏02. Call of Destiny03. 去りし日に咲く04. chu in trip realize05. サクラ06. グリッターレイ07. 救済バタフライ08. あのね09. 絶望メンブレガール10. tetora.11. MAKE UP HENGE12. オオカミと月兎13. 醜形矯正シンドローム14. ガポワオ15. すっごい楽しい16. 盲目信教BAN BAN罪17. デジタルタトゥーミーイズム18. 愛情欲求シンドローム