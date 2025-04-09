万博「開会式」内容発表 天皇陛下、秋篠宮皇嗣殿下、石破首相らずらり＆芸能界からも さらにサプライズ予告【一覧】
大阪・関西万博（4月13日開幕、大阪・夢洲）の開会式の式次第が9日、発表された。開幕前日の12日、会場内EXPOホール「シャインハット」やEXPOナショナルデーホール「レイガーデン」で実施する。
【写真】これが…！万博開会式が行われるシャインハット
天皇陛下の「おことば」、秋篠宮皇嗣殿下の「開会アクション」などを予定。石破茂首相、吉村洋文大阪府知事も登壇する。芸能界からは、コブクロ、尾上菊之助らが参加する。万博の開会を華やかに宣言するとともに、テーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を体現する。
9日のメディアデーにあわせ、囲み取材に出席した催事企画プロデューサーの小橋賢児氏は、式次第にない「複数人」のサプライズ実施も予告した。
■大阪・関西万博 式次第
・パフォーマンスプログラム（1）「生命のリレー」
・パフォーマンスプログラム（2）「鼓動」
・開会の辞 2025年日本国際博覧会協会 事務総長 石毛博行
・フェスティバルファンファーレ 「そらとみらいと Part3 『祭りと空と』」 Short ver
・日本国歌独唱、日本国旗掲揚
・博覧会国際事務局（BIE）旗掲揚
・参加国、参加組織 旗手入場
・2025年日本国際博覧会協会会長挨拶 2025年日本国際博覧会協会 会長十倉 雅和
・歓迎の辞 大阪府知事 吉村洋文
・パフォーマンスプログラム（3）「祭り」
・2025年日本国際博覧会名誉会長挨拶 内閣総理大臣 石破茂
・祝辞 博覧会国際事務局（BIE）事務局長 ディミトリ・ケルケンツェス
・おことば 天皇陛下
・開会アクション 2025年日本国際博覧会名誉総裁 秋篠宮皇嗣殿下
・シンフォニックファンファーレ
・パフォーマンスプログラム（4）万博パレード「Parade of Global Harmony」
・パフォーマンスプログラム（5）「Physical Twin Symphony」
▼出演者・出演団体について（プログラム順、敬称略）
・フェスティバルファンファーレ
佐渡裕（2025年日本国際博覧会アンバサダー）
大阪交響楽団
Osaka Shion Wind Orchestra
大阪フィルハーモニー交響楽団
関西フィルハーモニー管弦楽団
日本センチュリー交響楽団
・国歌独唱、国旗掲揚、博覧会国際事務局（BIE）旗掲揚
日本ボーイスカウト大阪連盟
・参加国、参加組織 旗手入場
コブクロ （2025年日本国際博覧会アンバサダー）「この地球（ほし）の続きを」特別ver.大阪府内の学校に通う高校生
・パフォーマンスプログラム（3）「祭り」
尾上菊之助
中村隼人
中村玉
・シンフォニックファンファーレ
陸上自衛隊音楽隊
大阪府立学校の吹奏楽部の高校生
・パフォーマンスプログラム（4）万博パレード「Parade of Global Harmony）
池田市立呉服小学校 吹奏楽部
※テレビ放送予定
2025年4月12日（土）午後1時55分〜3時15分 NHKで全国放送
【写真】これが…！万博開会式が行われるシャインハット
天皇陛下の「おことば」、秋篠宮皇嗣殿下の「開会アクション」などを予定。石破茂首相、吉村洋文大阪府知事も登壇する。芸能界からは、コブクロ、尾上菊之助らが参加する。万博の開会を華やかに宣言するとともに、テーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を体現する。
■大阪・関西万博 式次第
・パフォーマンスプログラム（1）「生命のリレー」
・パフォーマンスプログラム（2）「鼓動」
・開会の辞 2025年日本国際博覧会協会 事務総長 石毛博行
・フェスティバルファンファーレ 「そらとみらいと Part3 『祭りと空と』」 Short ver
・日本国歌独唱、日本国旗掲揚
・博覧会国際事務局（BIE）旗掲揚
・参加国、参加組織 旗手入場
・2025年日本国際博覧会協会会長挨拶 2025年日本国際博覧会協会 会長十倉 雅和
・歓迎の辞 大阪府知事 吉村洋文
・パフォーマンスプログラム（3）「祭り」
・2025年日本国際博覧会名誉会長挨拶 内閣総理大臣 石破茂
・祝辞 博覧会国際事務局（BIE）事務局長 ディミトリ・ケルケンツェス
・おことば 天皇陛下
・開会アクション 2025年日本国際博覧会名誉総裁 秋篠宮皇嗣殿下
・シンフォニックファンファーレ
・パフォーマンスプログラム（4）万博パレード「Parade of Global Harmony」
・パフォーマンスプログラム（5）「Physical Twin Symphony」
▼出演者・出演団体について（プログラム順、敬称略）
・フェスティバルファンファーレ
佐渡裕（2025年日本国際博覧会アンバサダー）
大阪交響楽団
Osaka Shion Wind Orchestra
大阪フィルハーモニー交響楽団
関西フィルハーモニー管弦楽団
日本センチュリー交響楽団
・国歌独唱、国旗掲揚、博覧会国際事務局（BIE）旗掲揚
日本ボーイスカウト大阪連盟
・参加国、参加組織 旗手入場
コブクロ （2025年日本国際博覧会アンバサダー）「この地球（ほし）の続きを」特別ver.大阪府内の学校に通う高校生
・パフォーマンスプログラム（3）「祭り」
尾上菊之助
中村隼人
中村玉
・シンフォニックファンファーレ
陸上自衛隊音楽隊
大阪府立学校の吹奏楽部の高校生
・パフォーマンスプログラム（4）万博パレード「Parade of Global Harmony）
池田市立呉服小学校 吹奏楽部
※テレビ放送予定
2025年4月12日（土）午後1時55分〜3時15分 NHKで全国放送