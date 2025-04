サザンオールスターズ「神様からの贈り物」SPスペシャルムービーフルバージョン公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■サザンオールスターズ「神様からの贈り物」は、NHK放送100年関連番組テーマソング

サザンオールスターズが3月19日にリリースしたアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録されている“NHK放送100年関連番組テーマソング”「神様からの贈り物」のスペシャルムービー フルバージョンが、放送100年特設サイトならびにNHK MUSIC公式YouTubeチャンネルにて公開された。

1925年のラジオ放送から始まった日本の放送史が100年の大きな節目を迎えることを受けて、NHKでは様々な特集番組が編成される“放送100年プロジェクト”が展開されている。そのプロジェクトにおける関連番組テーマソングとして、本楽曲が連日NHKの放送上の至るところに音楽で華を添えている。

特に、このプロジェクトのために作られた「神様からの贈り物」とNHKがこれまでに放送してきた番組のアーカイブ映像を組み合わせたスペシャルムービーは話題を呼んでいる。すでに放送上では多くの方々に楽しまれているなか、さらに多くの方にいつ何時でもこの映像と音楽を楽しみ、放送100年の歩みを味わってもらうべく、フルバージョンがWEB公開される運びとなった。

老若男女問わず、誰しもが「あ! こんなことあったよね!」と思えるそれぞれの想い出の放送が詰まった映像と、どこか懐かしくて新しいサザンオールスターズの最新楽曲のふたつを同時に楽しめるスペシャルな本映像は必見だ。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

NHK放送100年 特設サイト

https://www.nhk.or.jp/hoso100th/

NHK MUSIC公式YouTube チャンネル

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp