¡ÚÊÌ¿Í¤Èµ¿¤¦À¼¤â¡Û¥¿¥â¥ê¤Î¡Ö»Å»öÁª¤Ó¡×¤Ç»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤¿È¿±þ¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤â ¡ÈÉé¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡É µ¤¤Ë¤»¤ºCM½Ð±é
¡Ö¤¦¤ó¡© ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤¤¤¾¡×
¡¡¤³¤ÎÀ¼¤Î¼ç¤Ï¡¢¸½ºß79ºÐ¤ÎÂç¸æ½ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¿¥â¥ê¤À¡£3·î27Æü¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿·À¸¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¡Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤Î¿·CM¤Ë¥¿¥â¥ê¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30ÉÃ¤ÎCM¤Ï¡¢¥¿¥â¥ê¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥ì¥¤¥¯¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤Î¥Î¥Ö¤ÈÂç¸ç¤¬¡¢¥¿¥â¥ê¤Ø¤Î³Ú²°¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎºÇÃæ¡¢°ì½ï¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¡£
¡ÖÀéÄ»¤Î2¿Í¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÅÏ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤±¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤´ñÈ´¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ð¤«¤ê¡£¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤·¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÅÏ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÇ¡¡¢¡Ø¤½¤ì¡¢»ä¤Î¤Ç¤¹¡Ù¤È¸ý¤Ë¤¹¤ëMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¿ÅÙ¤«´é¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤ë¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎCMÆâ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç ¡ÈÀµÁõ¡É ¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¡¢¾¯¤·´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë»Í³Ñ·Á¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡°Õ¿ÞÅª¤Ë´é¤ò±£¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇØ¸å¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿CM¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢X¤Ç¤Ï¡Ô¥ì¥¤¥¯¤ÎCM¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤ÏËÜÊª¡©¡Õ¡Ô¥ì¥¤¥¯¤ÎCM¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¡©¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡Õ¤ÈÊÌ¿Í¤òµ¿¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¼¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥â¥ê¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¡×¤ÎCM¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ô¥¿¥â¥ê¤Î¥ì¥¤¥¯¤ÎCM¤¬¾×·â¤À¤Ã¤¿¤ï¡£¾Ð¡Õ¡Ô¥ì¥¤¥¯¤ÎCM¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ô¥¿¥â¥ê¤Ê¤ó¤Ç¥ì¥¤¥¯¤ÎCM½Ð¤¿¡©¡Õ¤È·ù°´¶¤òÊú¤¯À¼¤â¤¢¤ê¡¢X¤Ç¤Ï¥¿¥â¥ê¤Î»Å»öÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤ëÈ¿±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥¿¥â¥ê¤¬¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¡×¤Î»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢2009Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø¥¢¥³¥à¡Ù¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2002Ç¯¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ìî¿¿µÝ¤µ¤ó¤¬¥¢¥³¥à¤ÎCM¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥¤¥Õ¥ë¡Ù¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¤µ¤ó¡¢¡Ø¥×¥í¥ß¥¹¡Ù¤Î°æ¾åÏÂ¹á¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÈò¤±¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢2008Ç¯¡¢¥¢¥³¥à¤¬»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Î¡ØSMBC¥â¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤ÈNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Î½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤Æ ¡ÈÉé¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡É ¤À¤¤¤Ö¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡4·î5Æü¤«¤é¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤¬¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÉü³è¡£¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤ÎCM¤â ¡ÈÉü³è¡É ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£