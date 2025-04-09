Àîºê½Õ²Ö5»î¹çÏ¢Â³·ç¾ì¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¤¿¤Ö¤é¤«¤·¤¿ÉÔÎÑ¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤¬ÃË»Ò³«ËëÀï¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡È²¼È¾¿È½¹Ê¹¡ÉÀîºê½Õ²Ö¤Î¡ÖÉüµ¢Àï¡×¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¥Î¡¼¥µ¥ó¥¥å¡¼¡© ³«Ëë¤«¤é¥Ê¥¾¤Î4Âç²ñÏ¢Â³·ç¾ì
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê11Æü³«Ëë¡¢ºë¶Ì¡¦ÀÐºäGC¡Ë¤ÎÂç²ñ»öÌ³¶É¤Ï7Æü¡¢Àîºê½Õ²Ö¡Ê21¡Ë¤¬·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡ÖÍýÍ³ÉÔÌÀ¡×¤Î¡Ö¤ªµÙ¤ß¡×¤Ï³«ËëÀï¤«¤é5»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡³«ËëÀï¤ÎÄ¾Á°¤Ë½µ´©»ï¤Ë½Ð¤¿ÃËÀ¥×¥í¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤È¤ÎÉÔÎÑµ»ö¤Î±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3¿Í¤Î½÷»Ò¥×¥í¤ò¤¿¤Ö¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤ÎÊý¤Ï¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Îº£µ¨³«ËëÀï¡ÖÅì·ú¥Û¡¼¥à¥á¥¤¥È¥«¥Ã¥×¡×¡Ê10Æü³«Ëë¡¢»°½Å¡¦Åì·úÂ¿ÅÙCCÌ¾¸Å²°¡Ë¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÃ´¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8ÆüÉÕ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñÂ¦¤Î½èÊ¬¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤äÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½Â¦¤¬ÌäÂê»ë¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢Åö³ºÁª¼ê¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥¥ã¥Ç¥£¡¼µ¯ÍÑ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÀîºê¤ÎÏ¢Â³·ç¾ì¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤è¤¯³«ËëÀï¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃË»Ò¤ÎÂç²ñ¤Ê¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤â¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤Ê¤é¡¢µ¯ÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¤â¥×¥í¤Ç¤¹¤è¡£2¿Í¤ÏºòÇ¯¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤è¤Û¤ÉÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤éÂç²ñÁ°¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¢£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ö´¶¼Õ¤È²¸ÊÖ¤·¡×¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÀè½µ¡¢Ê¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3Æü´Ö¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë»²Àï¡£¤¯¤À¤ó¤Î¥×¥í¤Ï71¿ÍÃæ¡¢11°Ì¥¿¥¤¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼Âç²ñ¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ËëÀï¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ø¤½¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤¬¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÉÔÎÑ¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤È²¸ÊÖ¤·¡×¤È¤«¡£¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¤Ï¤â¤í¤â¤í¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¸¤ò¥¢¥À¤ÇÊÖ¤¹¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤À¡£