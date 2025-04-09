[4.9 ルヴァン杯2回戦](NDスタ)

※19:00開始

主審:今村義朗

副審:長谷川雅、荒上修人

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 16 長谷川洸

DF 3 熊本雄太

DF 6 山田拓巳

DF 13 野嶽寛也

DF 22 城和隼颯

MF 9 高橋潤哉

MF 17 加藤千尋

MF 20 吉尾海夏

FW 11 藤本佳希

FW 14 坂本亘基

FW 42 イサカ・ゼイン

控え

GK 32 上林大誠

DF 15 川井歩

DF 33 千葉虎士

DF 5 安部崇士

MF 10 氣田亮真

MF 21 田中渉

FW 23 大森真吾

FW 55 堀金峻明

FW 99 ベカ・ミケルタゼ

監督

渡邉晋

[京都サンガF.C.]

先発

GK 1 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 5 アピアタウィア久

DF 15 永田倖大

DF 20 喜多壱也

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 16 武田将平

MF 18 松田天馬

MF 48 中野瑠馬

FW 31 平賀大空

FW 77 ムリロ・コスタ

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 24 宮本優太

DF 30 飯田陸斗

DF 4 パトリック・ウィリアム

MF 17 安齋悠人

MF 29 奥川雅也

MF 51 尹星俊

MF 8 米本拓司

FW 11 マルコ・トゥーリオ

監督

チョウ・キジェ