山形vs京都 スタメン発表
[4.9 ルヴァン杯2回戦](NDスタ)
※19:00開始
主審:今村義朗
副審:長谷川雅、荒上修人
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
DF 13 野嶽寛也
DF 22 城和隼颯
MF 9 高橋潤哉
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
FW 11 藤本佳希
FW 14 坂本亘基
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 32 上林大誠
DF 15 川井歩
DF 33 千葉虎士
DF 5 安部崇士
MF 10 氣田亮真
MF 21 田中渉
FW 23 大森真吾
FW 55 堀金峻明
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
渡邉晋
[京都サンガF.C.]
先発
GK 1 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
DF 15 永田倖大
DF 20 喜多壱也
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
MF 48 中野瑠馬
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 24 宮本優太
DF 30 飯田陸斗
DF 4 パトリック・ウィリアム
MF 17 安齋悠人
MF 29 奥川雅也
MF 51 尹星俊
MF 8 米本拓司
FW 11 マルコ・トゥーリオ
監督
チョウ・キジェ
※19:00開始
主審:今村義朗
副審:長谷川雅、荒上修人
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
DF 13 野嶽寛也
DF 22 城和隼颯
MF 9 高橋潤哉
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
FW 11 藤本佳希
FW 14 坂本亘基
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 32 上林大誠
DF 15 川井歩
DF 33 千葉虎士
MF 10 氣田亮真
MF 21 田中渉
FW 23 大森真吾
FW 55 堀金峻明
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
渡邉晋
[京都サンガF.C.]
先発
GK 1 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
DF 15 永田倖大
DF 20 喜多壱也
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
MF 48 中野瑠馬
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 24 宮本優太
DF 30 飯田陸斗
DF 4 パトリック・ウィリアム
MF 17 安齋悠人
MF 29 奥川雅也
MF 51 尹星俊
MF 8 米本拓司
FW 11 マルコ・トゥーリオ
監督
チョウ・キジェ