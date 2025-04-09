ÃÝÅÄÎï±û¡¢º£µ¨¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼½é½Ð¾ì¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢ºòÇ¯8¾¡¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÇºòÇ¯¡¢½é¾¡Íø¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë·×8¾¡¤òµó¤²¤ÆÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÃÝÅÄÎï±û¤¬¡¢11Æü¤«¤éºë¶Ì¸©ÀÐºäGC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¤¿ÃÝÅÄ¤¬¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¤LPGA¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë6ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÁá¤¯¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£º£·î22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼çºÅ¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ï6»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ10°Ì°ÊÆâ¤Ë3ÅÙ¤âÆþ¤Ã¤¿¡£