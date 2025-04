The Libertinesのピーター・ドハーティが5月にリリースするソロアルバム『Felt Better Alive』より、3曲目となる先行シングル「The Day The Baron Died」を本日4月9日にリリース。また、同曲のMVが公開された。

公開されたゴシック調のMVは、ピーターの自宅とノルマンディーのエトルタの断崖で撮影された。サド&ヌマが監督を務め、ピーター自身(バロン役)と妻のケイティア・デ・ヴィダス(レディ役)が出演している。

・ピーター・ドハーティ コメント(「The Day The Baron Died」について)

僕は前からこの曲は奇妙なジャズナンバーじゃないかと思っていたよ。(ジョン・レノンの)“Instant Karma!”への一種のオマージュのようなもの。歌詞についてじゃなくて、サビ部分の奇妙なオフタイムのドラム即興という意味で。何について歌っているかは、説明しないよ。続編を制作中だから!

(文=リアルサウンド編集部)