TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ºâÌ³¾Ê¡¦¶âÍ»Ä£¡¦Æü¶ä¤Ï¡¢Î×»þ¤Î3¼Ô²ñ¹ç¤ò³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºâÌ³¾Ê¤Ï¤­¤ç¤¦¸á¸å4»þ¤«¤é¡¢»°Â¼½ß ºâÌ³´±¡¢»û²¬¸÷Çî Áí³ç¿³µÄ´±¡¢¶âÍ»Ä£¤Î°æÆ£±Ñ¼ù ¶âÍ»Ä£Ä¹´±¡¢²°ÉßÍøµª Áí¹çÀ¯ºö¶ÉÄ¹¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎÃæÂ¼¹¯¼£ Íý»ö¡¢À¶¿åÀ¿°ì Íý»ö¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Î3¼Ô¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¤ò³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤ä¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£