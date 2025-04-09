¶¶²¼Å°»á¡¡Àîºê½Å¹©¡ÈÎ¢¶â¡É17²¯±ßÇ±½Ð¡¢³¤¼«Ââ°÷¤Ë¶âÉÊÄó¶¡¤Ë¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ê¤°û¤ß¿©¤¤Ê¸²½¤Î¤Ê¤ì¤Î²Ì¤Æ¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÀø¿å´Ï½¤Íý·ÀÌó¤ÇÀîºê½Å¹©¶È¤¬Î¢¶â¤òÇ±½Ð¤·¾è°÷¤ËÊªÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ê¤É¤ËÍí¤ß¡¢Âçºå¹ñÀÇ¶É¤¬Àî½ÅÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢6Ç¯´Ö¤Ç·×Ìó40²¯±ß¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Àî½Å¤Ï´û¤Ë½¤Àµ¿½¹ð¤·¡¢Ç¼ÉÕºÑ¤ß¡£Î¢¶âÌäÂê¤ò½ä¤ëÀÇÌ³Ä´ºº¤Ï½ª·ë¤·¤¿¡£½Å²Ã»»ÀÇ¤ò´Þ¤á¤ÆÌó10²¯±ß¤òÄÉÄ§²ÝÀÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âçºå¹ñÀÇ¶É¤ÏÀø¿å´Ï½¤Íý¤ò½ä¤Ã¤ÆÀî½ÅÂ¦¤«¤é³¤¼«¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¶âÉÊ¤Ê¤É¤Ï·ÐÈñ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¸òºÝÈñ¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤ÇÌó13²¯±ßÊ¬¤ò½êÆÀ±£¤·¤ÈÇ§Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ËÊÆ¹ñ¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î½êÆÀ¤ò¹ñÆâÊ¬¤È¹ç»»¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢·×Ìó40²¯±ß¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Àî½Å¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿ÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àø¿å´Ï¤Î½¤Íý¤òÃ´¤¦¿À¸ÍÂ¤Á¥¹©¾ì½¤Á¶Éô¤È¼è°úÀè´ë¶È¤Î²Í¶õ¼è°ú¤Ç»ñ¶â¤òÇ±½Ð¡£ÊªÉÊ¤ä¶â·ô¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Àø¿å´Ï¾èÁÈ°÷¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÏºòÇ¯7·î¤ËËÉ±Ò¾Ê¤ÈÆ±¼Ò¤¬¸øÉ½¡£ËÉ±Ò¾Ê¤ÏËÉ±Ò´Æ»¡ËÜÉô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÃÊÌËÉ±Ò´Æ»¡¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼è°úÀè´ë¶È¤È¤Î²Í¶õ¼è°ú¤ÏÃÙ¤¯¤È¤âÌó40Ç¯Á°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÃæ´ÖÊó¹ð¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÀîºê½Å¹©¡¢Î¢¶â17²¯±ßÇ±½Ð¡¡³¤¼«Ââ°÷¤Ë°û¿©¤ä»äÊªÄó¶¡¡½40Ç¯Á°¤«¤é¡¦ËÉ±Ò¾Ê¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö·ë¶É¥ë¡¼¥ë¤Ê¤°û¤ß¿©¤¤Ê¸²½¤Î¤Ê¤ì¤Î²Ì¤Æ¡£¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ã¥Ò¤ÎË¡Â§¡£¥ë¡¼¥ë¤Ê¤°û¤ß¿©¤¤¤Ë´·¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ï½åË¡°Õ¼±¤¬´Ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥º¥¤¤È¤¤¤¦´¶ÅÙ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¡£¾¦ÉÊ·ô¤ÎÇÛÉÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£