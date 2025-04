ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が、グランドメニューをリニューアル!

新年度が始まるこの季節に合わせ、びっくりドンキーをより多くの人に楽しんでほしいという想いを込め、グランドメニューに新たなメニューが加わりパワーアップし、よりバラエティに富んだハンバーグやサイドメニューを選べるようになりました☆

びっくりドンキー「レギュラーメニュー」チーズダッカルビ風バーグディッシュ/ガーリックシュリンプ&ポテト

販売開始日:2025年4月9日(水)

びっくりドンキーのグランドメニューが新たなメニュー2種を加えてリニューアル!

グランドメニューには、過去期間限定で販売され人気&話題のメニューだった「チーズダッカルビ風バーグディッシュ」と「ガーリックシュリンプ&ポテト」2品が定番メニューに新たに加わります。

さらにテイクアウト容器もリニューアルされ、店頭で使用しているディッシュ皿を連想させる容器となり、テイクアウトでもびっくりドンキー気分を味わえるようになりました☆

チーズダッカルビ風バーグディッシュ

サイズ・価格:

店内飲食:S 1,290円(税込)、M 1,470円(税込)、L 1,770円(税込)

テイクアウト:S 1,390円(税込)、M 1,570円(税込)、L 1,870円(税込)

宅配:S 1,950円(税込)、M 2,200円(税込)、L 2,620円(税込)

ライス量変更:大盛 120円(税込)/⼩盛 40円(税込)引き

ライスをカリフラワーライスに変更:110円(税込)※大盛⼩盛はできません

大盛ディッシュサラダ:195円(税込)

トッピング:エッグ、おろしそ 150円(税込)/パイン、チーズ(2本)200円(税込)

韓国唐辛子の辛さが際立つコチュジャンベースの旨辛ソースに、相性抜群のとろ〜りチーズがガツンと絡みあった「チーズダッカルビ風バーグディッシュ」

トッピングとして添えられているサツマイモの程よい甘さが辛さの良いアクセントになった一品です。

※辛さが苦手な方やおこさまは注意ください

ガーリックシュリンプ&ポテト

価格:店内飲食 790円(税込)/テイクアウト 840円(税込)/宅配 1,180円(税込)※宅配実施店のみ

肉厚なエビのプリプリ食感と、ガーリックの風味が楽しめる「ガーリックシュリンプ&ポテト」

フライドポテトとご一緒に、2種類のソースで味わうことができます。

びっくりドンキーらしさ満載なテイクアウト容器に刷新

びっくりドンキーの象徴ともいえる「ハンバーグディッシュ」が、新たなテイクアウト容器にリニューアル。

お店の味とスタイルをそのままに、ハンバーグ・ライス・サラダをワンディッシュで提供されます。

自宅はもちろん、屋外や車の中などお店の外でも食べやすい仕様になっているのもポイントです。

今回のリニューアルにより「びっくりドンキー体験」がさらに広がり、お店の雰囲気や提供スタイルを大切にしながらも、新たな形でより多くのシーンで愉しめるようになりました。

※レギュラーバーグディッシュの写真のハンバーグはLサイズです

期間限定で販売され人気を博したメニューが定番メニューに仲間入り。

びっくりドンキーのレギュラーメニューとして販売が開始されている「チーズダッカルビ風バーグディッシュ」と「ガーリックシュリンプ&ポテト」の紹介でした☆

