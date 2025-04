イングランド代表歴も持つストライカーはエヴァートンを離れる可能性がある。



『TBR Football』によると、エヴァートンに所属する28歳FWドミニク・カルヴァート・ルーウィンにプレミアリーグ複数クラブが興味を示しているという。



シェフィールド・ユナイテッドの下部組織出身のカルヴァート・ルーウィンは2016年8月にエヴァートンに完全移籍を果たすと、加入後はここまで公式戦通算269試合に出場し、71ゴールを記録。今季もプレミアリーグ19試合に先発出場し、3ゴール1アシストを記録するなど怪我は多いながらも主力として活躍している。





Iliman Ndiaye and Dominic Calvert-Lewin have both been nominated for the #PL Goal of the Month award for their strikes against Tottenham!