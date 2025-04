ロエベのミラノサローネ 2025は世界で活躍する25名に制作を依頼したティーポットのコレクション

ロエベは2025年のミラノサローネ国際家具見本市において、25名のアーティストやデザイナー、建築家により特別にデザインされたティーポットのコレクション「ロエベ ティーポット」を発表しました。本コレクションは2025年4月8日から13日までミラノのパラッツォ・チッテリオで展示予定。Courtesy of LOEWE各アーティストが独自の方法で向き合うことで生まれたティーポット作品は、全体として世界各地における「お茶を淹れること」およびその文化における多様で豊かな伝統を活かしつつ、ポットの彫刻的造形を見つめ直すものとなっています。参加アーティストの多くは磁器や陶器といった伝統的なティーポットの素材を選んでいますが、そのアプローチや扱い方はそれぞれ異なり、さまざまな種類の釉薬、仕上げ、そして新しいテクスチャーの表現が取り入れられています。

Courtesy of LOEWE作品の多くでハンドルや注ぎ口といったティーポット特有のパーツに焦点が当てられているほか、長短のバランスを変え、スケールやプロポーションを反転させることで、見慣れたもののようでありながら従来の概念を覆すティーポットが生まれました。日本からは、崎山隆之、スナ・フジタ、新里明士、深澤直人、道川省三、安永正臣と、国別最多人数のアーティストたちとコラボレーションを行いました。Courtesy of LOEWEイギリスのロイヤル・アルバートの陶磁器ティーセットに着想を得たローズ・ワイリーのティーポットには、誇張された蓋と波型の細部装飾が見られる一方、ジェーン・ヤン-デーンの細長いポットは擦り切れた粘土のリボンに包まれています。ローズ・ワイリー/Courtesy of LOEWEジェーン・ヤン-デーン/Courtesy of LOEWE光を通す浅い穴が表面を覆う新里明士のポットに、表面全体を畝が走り一塊の粘土から巻き上がる渦のように見える崎山隆之のポット。新里明士/Courtesy of LOEWE崎山隆之/Courtesy of LOEWEシモーヌ・ファタルと道川省三のポットには上部にレザーを編み上げたハンドルが取りつけられており、デイヴィッド・チッパーフィールドによるコバルトブルーの釉薬を施したポットには銅製のハンドルがついています。シモーヌ・ファタル/Courtesy of LOEWE道川省三/Courtesy of LOEWEデイヴィッド・チッパーフィールド/Courtesy of LOEWE道川氏のポットは水平に広がるのに対し、デン・シーピンのポットは垂直方向に伸び、ハンドルと注ぎ口が対角線上に配置されています。デン・シーピン/Courtesy of LOEWEルー・ビーンとマドダ・ファーニのティーポットはともに釉薬をかけない素焼き仕上げ。深い赤とお茶の風味が染み込む多孔質な土の質感が特徴です。ルー・ビーン/Courtesy of LOEWEマドダ・ファーニ/Courtesy of LOEWE2025年ミラノサローネ国際家具見本市におけるロエベの展示は、ブランドが継続的に行ってきたクラフトへの貢献、そしてアーティストとの即時的な成果のみを目的としないコラボレーションの取り組みを紹介するものです。ロエベは過去のサローネにおいても、スティックチェア、織物、バスケットをテーマにした実験的なコラボレーション、そしてアーティストたちによって特別にデザインされたランプシリーズを発表しています。Courtesy of LOEWE参加アーティスト一覧(敬称略):ライア・アルケロス(スペイン)、サム・ベイクウェル(英国)、ルー・ビーン(中華人民共和国)、チェン・ミン(中華人民共和国)、デイヴィッド・チッパーフィールド(英国)、チョ・ミンスク(大韓民国)、トンマーゾ・コルヴィ・モーラ(イタリア)、マドダ・ファーニ(南アフリカ)、シモーヌ・ファタル(レバノン)、スナ・フジタ(日本)、深澤直人(日本)、イ・インチン(大韓民国)、ダン・マッカーシー(英国)、道川省三(日本)、新里明士(日本)、ウォルター・プライス(アメリカ合衆国)、崎山隆之(日本)、ワン・シュウ(中華人民共和国)、ローズマリー・トロッケル(ドイツ)、パトリシア・ウルキオラ(スペイン)、エドマンド・ドゥ・ヴァール(英国)、ローズ・ワイリー(英国)、デン・シーピン(中華人民共和国)、安永正臣(日本)、ジェーン・ヤン-デーン(大韓民国)2025年 ミラノサローネ国際家具見本市 〜 LOEWE日時:2025年4月8日(火)〜13日(日)午前10時〜午後9時(初日は午前11時から17時まで開館、最終日は午後6時に閉館)場所:パラッツォ・チッテリオ(Palazzo Citterio)#LOEWEお問い合わせ:ロエベ ジャパン クライアントサービス03-6215-6116www.loewe.com