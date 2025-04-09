TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

JR¶å½£¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬¹âÂ®Á¥¤Î¿»¿å¤ò±£¤Ú¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Ê¡²¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬Á°¤Î¼ÒÄ¹¤é¤ò³¤¾å±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÊ¡²¬¤È´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤ò·ë¤ÖJR¶å½£¹âÂ®Á¥¤Î¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ó¡¼¥È¥ë¡×¤¬¤ª¤È¤È¤·¤ÈµîÇ¯¤Î2²ó¤Î¿»¿å¤ò¹ñ¤ËÊó¹ð¤»¤º¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤«¤é¡Ö°ÂÁ´³ÎÊÝÌ¿Îá¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ê¡²¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¡¢µîÇ¯10·î¤ËJR¶å½£¹âÂ®Á¥¤È¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ó¡¼¥È¥ë¡×¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¡¢JR¶å½£¹âÂ®Á¥¤ÈÁ°¼ÒÄ¹¤é¤ò³¤¾å±¿Á÷Ë¡¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝÌ¿Îá°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç²­¤Î´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¸·È³²½¤µ¤ì¤¿°ÂÁ´³ÎÊÝÌ¿Îá°ãÈ¿ÍÆµ¿¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£