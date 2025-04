僕はなんてことを……。『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』より、ダークサイドに転向してしまったアナキン・スカイウォーカーがホットトイズよりフィギュア化を果たす。

© & TM Lucasfilm Ltd.

あんたが憎い!「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にて限定/先行販売(数量限定)。パッケージに日本限定の特製スリーブが付属します。「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」終了時に在庫が発生した場合に限り、後日「トイサピエンス」にて販売される。

© & TM Lucasfilm Ltd.

シス・アプレンティスとなったアナキン・スカイウォーカー=ダース・ベイダーを、全高約31cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。演じるヘイデン・クリステンセンの肖像権をクリアしたヘッドは新規で開発。ダークブラウンの髪は、ウール素材による植毛仕様でリアルに表現している。

© & TM Lucasfilm Ltd. © & TM Lucasfilm Ltd. © & TM Lucasfilm Ltd.

ダークサイドに堕ちたことを示す赤く縁取られた黄色の目は、眼球可動ギミックを搭載し、自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能。顔に刻まれた傷、皮膚の質感や皺などを再現すべく、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。

© & TM Lucasfilm Ltd.

コスチュームは、布製のジェダイ・ローブ、レザー風の黒いチュニックとブーツ、ブラウンのインナーなど、ディテールや素材にこだわり抜き、細部に至るまで精巧な仕上がり。着脱が可能なジェダイ・ローブは、内蔵ワイヤーによって動きをつけることができる。

武器として、2種類のライトセーバーが付属。1つ目は、赤く発光するLEDライトアップ機能(USB使用)を搭載した、赤い光刃のライトセーバー。2つ目は、ベルトに下げたり、単体で飾ることができる青い光刃のライトセーバー。それぞれ光刃パーツを差し替えることで、ライトセーバーを振った状態の表現が可能だ。

© & TM Lucasfilm Ltd. © & TM Lucasfilm Ltd.

アクセサリーとして、差し替え可能な義手の右腕が付属。さらに、フォースを使用している形状を含む、多彩な差し替え用ハンドパーツを使用すれば、劇中の印象的なシーンを演出できる。

円形の台座は、床面がデザインされた特別仕様。台座と一緒にディスプレイできる、帝国軍のマークがあしらわれたバックボードが付いてくる。手を組まないなら、あんたは僕の敵だ。

© & TM Lucasfilm Ltd. © & TM Lucasfilm Ltd.

さらに日本限定として、パッケージに「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」記念デザインの特製スリーブが付いてくる。

65,000円(税込)。限定1,500体。パドメはどこです?無事ですか?