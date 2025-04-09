科研薬は大幅反落、２５年３月期最終利益を下方修正 科研薬は大幅反落、２５年３月期最終利益を下方修正

科研製薬<4521.T>は大幅反落。８日取引終了後に２５年３月期連結業績予想の修正を発表。売上高を８８５億円から９４０億円（前の期比３０．５％増）へ上方修正した一方、最終利益を１４２億円から１４０億円（同７４．５％増）へ下方修正しており、これが売り材料視されているようだ。



契約一時金の受領や支払い、Ｍ＆Ａ費用などを精査し、業績予想に反映した。なお、「長期経営計画２０３１」の一部見直しをあわせて発表した。株主還元方針について従来の配当性向３０％以上、総還元性向５０％以上に加え、２０２４年度の配当（１９０円）を下限とすることや７年間の還元総額を５００億円以上とする方針を追加した。



出所：MINKABU PRESS