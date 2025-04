グリズリーズの新人、ジェイレン・ウェルズがコートに落下…左手首骨折も意識は取り戻す

4月9日(現地時間8日)、メンフィス・グリズリーズとシャーロット・ホーネッツの一戦において、グリズリーズのジェイレン・ウェルズがコートに落下し、腕と頭を強打するアクシデントに見舞われた。

事態が発生したのは、第2クォーターの終盤。ウェルズが速攻でゴールにダンクを叩き込もうと跳躍した際、ホーネッツのKJ・シンプソンが背後からぶつかり、不安定な体勢のままフロアへ落下してしまう。ウェルズは10分弱コートへ倒れ込み、頭を固定した状態で担架に乗せられ、病院へ運ばれた。シンプソンの極めて危険なプレーに対し、審判はフレグラントファウル2を宣告し、試合から退場させる処分を下している。

ウェルズにパスを送ったチームメートのジャ・モラントは「かなりタフだ。パスを投げてタッチダウンのセレブレーションをしていたとき、最初に見たのは(ウェルズの)出血だった。胃が痛くなったよ」とコメント。「彼のために祈るしかない。次の選手が彼のために穴を埋めるんだ」と、同僚の無事を祈願した。

病院に搬送されたあと、ウェルズは意識を取り戻し、自身のInstagramを更新。骨折した左手には包帯がまかれる痛々しい姿を見せたが、「Go Grizz」とチームを元気づける言葉を添えた。ウェルズの父であるフレッド・ウェルズによると、彼の息子は試合の勝敗を終始気にしていたようだ。現地メディア『The Athletic』が伝えている。

