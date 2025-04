BTSのJ-HOPE(ジェイホープ)が自身のInstagramを更新。北米ツアーのオフショットを多数公開した。

【写真】BTS・J-HOPE、北米ツアーのオフショット/6都市12公演それぞれのステージショット

■ハート寝癖も愛おしい!J-HOPEのツアー舞台裏ショット

4月6日(現地時間)、米・ロサンゼルスのBMOスタジアム公演で『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』の6都市12回にわたる北米ツアーを締め括ったJ-HOPE。

本投稿は、北米ツアーを振り返るオフショットを公開している。1枚目には、髪の毛が偶然きれいなハート型に寝癖で形作られたユニークなショットを投稿。5枚目では、その“ハート寝癖”をつけたまま、パジャマ姿で鏡越しに撮影したセルフィーも。

続けて3枚目には、ブルックリン公演の前に出演した『ザ・トゥナイト・ショー』の看板前での写真が。他、シカゴ・バークレイズ・センター電光掲示板の「J-HOPE - SOLDOUT!」の文字、メキシコシティではメキシコの祭り「死者の日」を思わせる骸骨のオブジェ(6枚目)。サンアントニオ公演が行われたフロスト・バンク・センターのJ-HOPEを迎える名前入りのユニフォームとバラのオブジェ(8枚目)、「オークランドアリーナへようこそ ジェイホープ」と韓国語で書かれたシャッター(12枚目)、ロサンゼルス公演の「BMO STUDIOMへようこそ」と書かれたバナーとお菓子(16枚目)など、各地の思い出を辿るように公演順に写真が並んでいる。

さらに、ラーメンを食べるラフな姿(7枚目)や、パジャマの前ボタンを開けてにっこり微笑む自撮り(13枚目)、サングラス姿で寝癖ヘアの笑顔ショット(15枚目)など、ツアーのオフタイムも満喫するJ-HOPEの姿がたっぷり。どんなときも笑顔を忘れないJ-HOPEらしい、ポジティブなエネルギーが詰まった投稿になっている。

J-HOPEは投稿に「Thank u from the bottom of my heart.(心から感謝します)」と英語で、さらに「愛しています!!!」と韓国語でもメッセージを添え、ARMY(アーミー/BTSのファンネーム)への深い感謝を伝えている。

SNSでは「ホビ、北米ツアーお疲れ様!」「ハートの寝癖かわいい」「いきなりパジャマで胸元開いててドキッとした(笑)」「ツアーを一緒に回った気持ちになれる!」など様々な反応が寄せられている。

■『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』北米ツアーの熱気溢れるステージショットも

なお、J-HOPEはInstagramにそれぞれの公演ごとのステージショットを公開しているので、合わせてチェックしたい。

■3月13日・14日 ブルックリン公演

■3月17日・18日 シカゴ公演

■3月22日・23日 メキシコシティ公演

■3月26日・27日 サンアントニオ公演

■3月31日・4月1日 オークランド公演

■4月4日・6日 ロサンゼルス公演