ÂçÀÚ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ü¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¡ªOZaKKa¡Ö¤Ì¤¤¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß ¤Ì¤¤¤¯¤ë¤ß¤ó¡×

G-CREWSが企画販売する推し活・オタ活のための雑貨ブランド「OZaKKa(オザッカ)」は、2025年3月29日(土)より、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」を販売中です。

OZaKKa「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」

●価格(全種共通)

各 2,585円(税込)

●商品の全体サイズ(全種共通)

高さ:約200〜210mm

(カラビナ最上部から本体(布地部分)を畳んだ際の底部分まで)

幅:約110〜120mm

(本体を畳んだ際の扇形の一番広い部分)

※高さ・幅ともに、本体の畳み方により変動があります。

※個体差がある場合があります。

予めご了承ください。

※詳しくは公式通販サイトの各商品ページ内画像「■商品サイズ」を確認してください。

●推奨ぬいぐるみサイズ

全長:約120mmまで

幅×厚み(頭):約80mm×70mm程度まで

幅×厚み(体):約60mm×30mm程度まで

ミニマスコットやパペットなど、手乗りサイズのぬいぐるみにオススメです。

※上記サイズ内であっても、ぬいぐるみの形状等により入らない場合があります。

※画像のぬいぐるみ・小物等は付属しません。

G-CREWSが企画販売する推し活・オタ活のための雑貨ブランド「OZaKKa(オザッカ)」は、2025年3月29日(土)より、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」を販売中。

■「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」とは

ぬいのおくるみ ぬいくるみん(イメージ)

「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」は、2024年3月にOZaKKaがX(旧Twitter)にて制作を発表した、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャームです。

■「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の特徴

(1)ぬいを慈しむ「おくるみ」型

「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」着用イメージ

まるで赤ちゃんのように大事に丁寧に可愛くぬいぐるみをくるむことで、自身のぬいぐるみへの愛情をより実感していただくことができます。

(2)ぬいを固定する「シートベルト」&マジックテープ

ぬいを固定する「シートベルト」&マジックテープ

ポケットのような部分にただぬいぐるみを入れ込むだけでは落下や紛失が起こりやすくなってしまいますが、「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の本体の内側にはX状の「シートベルト」(ゴムバンド)がついています。

さらにマジックテープで足元を押さえてぬいぐるみの体を固定することで、ぬいぐるみが飛び出しにくくなっています。

(3)オリジナルデザインのアクリルカラビナつき

オリジナルデザインのアクリルカラビナ

それぞれのおくるみにあったアクリルカラビナを独自に開発しました!

単体で使ってもかわいいデザインになっています。

・クレープ(いちご):いちご型

・はくさい :ちょうちょ型

・ピザ :輪切りピーマン型

・ポテト :ハンバーガー型

・チーズ :ねずみ型

・てまき :回転寿司のお皿風デザイン

■商品詳細

(1)クレープ(いちご)※意匠登録済 登録意匠第1794566号

クレープ(いちご):広げた状態の使用例・おもて・うら

クレープ(いちご):くるんだ状態の使用例・おもて・うら

(2)はくさい

はくさい:広げた状態の使用例・おもて・うら

はくさい:くるんだ状態の使用例・おもて・うら

(3)ピザ

ピザ:広げた状態の使用例・おもて・うら

ピザ:くるんだ状態の使用例・おもて・うら

(4)ポテト

ポテト:広げた状態の使用例・おもて・うら

ポテト:くるんだ状態の使用例・おもて・うら

(5)チーズ

チーズ:広げた状態の使用例・おもて・うら

チーズ:くるんだ状態の使用例・おもて・うら

(6)てまき

てまき:広げた状態の使用例・おもて・うら

てまき:くるんだ状態の使用例・おもて・うら

■販売について

【OZaKKa公式通販サイト】

BASE「OZaKKa Official Online Shopにて販売中です。

※製造数量には限りがあります。

※大変多くの注文をいただいており、お届けまでお日にちを頂戴しています。

出荷スケジュールについては各商品ページにて都度更新していますので確認してくださいませ。

※原則注文確定(ご入金)順に随時発送を行っていますが、購入商品・ご決済方法等により出荷が前後する場合があります。

※もし[SOLD OUT]となった場合、可能な限り在庫追加をさせていただく予定です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大切なぬいぐるみを慈しみながら持ち歩ける!OZaKKa「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」 appeared first on Dtimes.