ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に、氷を一切使わず、フルーツを凍らせた果実氷をゴロッと豪快に使用した「フローズンライム ピーチレモネードソーダ」と「フローズンマンゴー キウイレモネードソーダ」が期間限定で登場。

暑い季節、たっぷりと味わえるよう、通常のキャンペーンサイズ(トール)より大きい、グランデサイズにて提供されます☆

フレッシュネスバーガー「フローズンライム ピーチレモネードソーダ/フローズンマンゴー キウイレモネードソーダ」

価格:各540円(税込)

※プレミアムセットに+100円で選択可能

販売期間:2025年4月16日(水)〜5月27日(火)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

フレッシュネスバーガーにて提供されている、“素材感” “満足感”を感じられる、暑くなり始める季節にぴったりの涼しげな「フローズンフルーツレモネードソーダ」

ゴロッと果実氷×店内仕込みのはちみつ漬けレモンで、果実の旨みをダイレクトに味わえるのはもちろん、「氷不使用」のため、最後のひとくちまで味が濃厚&ひんやり長持ちする人気シリーズです。

そんな「フローズンフルーツレモネードソーダ」シリーズから、“暑い日にゴクゴク飲めて、最後はフルーツまで食べ尽くす”新感覚ドリンクが、期間限定で登場!

今回登場するのは、ゴロッとフルーツが入った炭酸弾ける 「フローズンライム ピーチレモネードソーダ」と「フローズンマンゴー キウイレモネードソーダ」の2種類です。

「パクチーアジアンフェア」と題し、アジア料理でおなじみのライムや、南国を思い出させるマンゴーが使用されています。

ゴロッと大ぶりにカットされた、フルーツの果実氷がインパクト大!

店内でじっくりとはちみつに漬け込んだレモンスライスもたっぷりと入り、さっぱりと甘酸っぱいトロピカルなソーダです。

同時発売のバインミー、グリーンカレーのパクチーチキンバーガーやアジアンハーブディップポテトとのペアリングが楽しめるアジアンテイスト満載のラインナップになっています!

フローズンライム ピーチレモネードソーダ

フローズンライム1/2個とピーチシロップを合わせた「フローズンライム ピーチレモネードソーダ」

溶けてきたライムを潰せば、よりフレッシュな酸味を味わえます。​

フローズンマンゴー キウイレモネードソーダ

フローズンマンゴーとキウイシロップを合わせた「フローズンマンゴー キウイレモネードソーダ」

マンゴーは潰しても付属のフォークで食べても楽しむことができます。

スパイス香るバーガーと相性抜群な、果実の甘み×酸味が効いたグランデサイズの爽快ソーダ。

フレッシュネスバーガーにて2025年4月16日より販売される「フローズンライム ピーチレモネードソーダ」と「フローズンマンゴー キウイレモネードソーダ」の紹介でした☆

