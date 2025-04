ネオナチュラルは、2025年4月9日から、夏の酷暑対策として、有機ヘチマの種を無料で配布し、夏の日差しをカットする「壁面緑化(グリーンカーテン)」運動を開始しました。

ネオナチュラル「壁面緑化(グリーンカーテン)」運動

ネオナチュラルは、2025年4月9日から、夏の酷暑対策として、有機ヘチマの種を無料で配布し、夏の日差しをカットする「壁面緑化(グリーンカーテン)」運動を開始。

ヘチマは栽培が簡単で、収穫物は料理や美容など幅広く使えるため、誰でも気軽に実施することができます。

■快適で楽しいエコライフのために

近年続く夏の酷暑対策の1つとして、夏の日差しを遮ることでエコで快適な空間づくりができる「グリーンカーテン(壁面緑化)」は人気です。

ネオナチュラルはオーガニック化粧品の原料「ヘチマ水」のためのヘチマを自社有機農場「母袋(もたい)有機農場」にてスタッフ自ら栽培しています。

その際採取したオーガニックヘチマの種を、グリーンカーテン用として育てる「壁面緑化運動」を実施中。

希望する方には、無料で有機ヘチマの種を配布します。

※なくなり次第終了となります。

■グリーンカーテンの効果

窓際につる性植物を育てることで作るグリーンカーテンは、直射日光を遮ることで、室温の上昇を防止。

最高気温35度の晴天時エアコンで25度を維持する実験の結果、緑化ありのログハウスは緑化なしと比べ32%の省エネ効果があったと報告されています。

(中日新聞2008年1月14日 21面より)

近年の酷暑や光熱費の急上昇を受けて、快適なおうち空間とエコライフのどちらにも貢献するグリーンカーテンに多くの注目が集まっています。

■育て方はYouTube動画・ホームページでサポート

ヘチマの育て方や、収穫・活用法はYouTube動画やホームページで分かりやすく解説。

初めてでも安心して栽培を楽しめるよう配慮しています。

栽培方法は公式YouTubeチャンネルでサポート

簡単な道具で栽培できるヘチマ

■グリーンカーテンになぜ「ヘチマ」?

ヘチマは生育力旺盛で育てやすいのが特徴なので、どなたでも気軽に栽培することができます。

育った葉は大ぶりで日光を効率よくカットし、グリーンカーテンに大変適しています。

実ったヘチマはタワシにすることで有名ですが、若い実は食材にもなります。

さらに葉をヘチマ茶や入浴剤にしたり、茎から採れるヘチマ水は化粧水にするなど、その利用法はグリーンカーテンにとどまりません。

全てを余すことなく活用でき、楽しさと実用性を兼ね備えた植物です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏の酷暑対策!ネオナチュラル「壁面緑化(グリーンカーテン)」運動 appeared first on Dtimes.