インドアドローンショーを中心にエンターテイメント業界に挑戦！ROBOZ「ROBOZエンターテイメント」

ROBOZは、新たな事業としてドローンエンターテイメント分野に特化した新事業「ROBOZエンターテイメント」を発足しました。

ROBOZは、新たな事業としてドローンエンターテイメント分野に特化した新事業「ROBOZエンターテイメント」を発足。

この事業では、インドアドローンショーを中心とした事業展開およびドローン機体販売の強化を図り、エンターテイメント業界におけるドローン技術の可能性を広げていきます。

■「ROBOZエンターテイメント」設立の背景

近年、ドローン技術はエンターテイメント分野においても大きな注目を集めており、特にドローンショーは世界各地で人気を博しています。

ROBOZはこれまで産業向けのドローンソリューションを中心に展開してきましたが、ドローンの可能性をさらに広げるため、2023年よりドローンショー事業に取り組んでまいりました。

2024年度は年間約100公演を実施している同社ですが、今回新たにエンターテイメント事業に特化した事業部を発足し、事業展開をより積極強化することを決定しました。

■インドアドローンショー事業の展開

ROBOZエンターテイメントの中心となる事業が「インドアドローンショー」のサービス提供です。

従来の屋外型ドローンショーとは異なり、イベントコストを大幅に下げることが可能となり、天候や場所に左右されず、屋内施設での演出が可能なため、イベント会場やテーマパーク、式典や企業プロモーションなどでの活用が期待されます。

最新の制御技術と独自の演出プログラムを組み合わせた圧巻のショーを提供し、観客の皆様に新たな感動を届けます。

■機体販売の強化とカスタマイズ対応

ROBOZエンターテイメントでは、ドローンショー専用機体販売にも力を入れます。

専用ドローンの販売に加え、顧客の要望に応じたアニメーション制作やカスタマイズ、サポートにも対応し、エンターテイメント業界向けの最適なソリューションを提供します。

■イベント

オンライン説明会及びデモフライト会を開催予定です。

