【週刊FLASH 4月22日号】 4月8日発売 価格:550円

光文社は「週刊FLASH 4月22日号」を本日4月8日に発売した。価格は550円。表紙と巻頭ページは名古屋を拠点に活動するアイドルグループ「O₂」のメンバーで、圧倒的なプロポーションとかわいらしいルックスを武器に各グラビア誌から引っ張りだこの南みゆかさん。

海沿いのコテージを舞台に、親近感にあふれた柔らかい表情や思わずドキッとするシリアスな表情など、10ページにわたり様々な顔を見せている。10代らしい少女らしさを残しながらも、大人の女性へと脱皮するひとときを捉えた永久保存版のグラビアだ。

南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

サイバージャパンダンサーズのメンバーであり、ABEMAの恋愛リアリティー番組「ラブパワーキングダム」に出演しているAOIさんが「FLASH」に初登場。7ページにわたって美ボディを披露している。FLASHデジタル写真集「AOI 国宝級のカラダ」が光文社より発売中。

AOI(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔(SIGNO)

AOI(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔(SIGNO)

国内外で活躍するトップコスプレイヤー伊織もえさんは、最新デジタル写真集に収まり切れなかったカットを5ページにわたり公開している。アメリカンレトロなスタジオで、全編ノスタルジックな雰囲気が漂い、かつてない“女神感”が感じられるグラビアになっている。

伊織もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

伊織もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

舞台や映画で女優としても活躍する人気グラビアアイドルの高崎かなみさんが「FLASH」に登場。最新デジタル写真集のアザーカットを4ページにわたって掲載。テーマは食べることが大好きという彼女の一言から着想を得た“もぐもぐグラビア”。写真集にはお菓子や果物などあらゆる食べ物をほおばる姿を収めたカットが満載だが、本誌では、ソファに寝転びくつろぐカットや、色香あふれるバスルームのカットなど、オーソドックスに彼女の魅力を捉えた写真も堪能できる。

高崎かなみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和

高崎かなみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和

1stDVDの予約が殺到して話題になっているグラビアアイドル月花めもりさん。Hカップの圧倒的なプロポーションを8ページにわたる袋とじで披露している。10代には自分にコンプレックスを感じていたという彼女、インタビューでは名前の由来となっている自分自身の習慣と、これからの夢について語っている。

月花めもり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

女優吉柳咲良さんが「FLASH」に登場。「ブギウギ」や「御上先生」で注目を浴びており、4月からは舞台「リンス・リピート ―そして、再び繰り返す―」で摂食障害に苦しむヒロインを演じる。3ページにわたるグラビアとインタビューで、彼女の演技への想いを知ることができる。

吉柳咲良(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

HKT48を卒業後、女優としての活動を続ける武田智加さん。自身の誕生日である2月25日に発売した初写真集に収まり切れなかった秘蔵カットを「FLASH」に掲載。インタビューではアイドル時代に同じグループに所属していた田中美久さんに、写真集のお気に入りカットを選んでもらったというエピソードを明かしている。

武田智加(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也

2024年に彗星のごとくグラビア界に現れたHカップのグラドル星野琴さんが「FLASH」に初登場。4ページにわたりグラビアを披露した。歯科助手の仕事を辞めてグラビアの道に飛び込んだ彼女。「今の仕事は天職!」というだけあって、とっておきの笑顔を見せている。

星野琴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎ケルウィン

星野琴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎ケルウィン

