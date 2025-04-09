½éÍ¥¾¡¤ÎT.TºÌ¤¿¤Þ¤¬¿åÌîÍµºÈ´ÆÆÄ¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡¡38ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤¬Ï¢ÇÆ¤ØÊúÉé¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¤ò³§ÍÍ¤ÈÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÚT¥êー¥°¡Û
ÂîµåT¥êー¥°¤ÎT.TºÌ¤¿¤Þ¤Ï8Æü¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿åÌîÍµºÈ´ÆÆÄ¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£Î°µå¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤¹
ÌÀ¼£Âç³Ø¤Ç¤ÎÂîµåÉô¥³ー¥Á¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿åÌî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç16¾¡9ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ55¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ç¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ØÆ³¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÎ°µå¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²¼¤·¡¢T¥êー¥°ÁÏÀß7Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆT.TºÌ¤¿¤Þ¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
º£²ó¿·¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ø´ø´±¤ÎÂ³Åê¤¬·èÄê¡£·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¿åÌî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤âT.TºÌ¤¿¤Þ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¥×¥ìー¥ª¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¥Áー¥àÁ´°÷¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¤ò³§ÍÍ¤ÈÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤âÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ºò¥·ー¥º¥ó¡¢º®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË»Ò¤Î¤Ê¤«¤ÇÃæÈ×¤«¤é¾å°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿¿åÌî´ÆÆÄ¡£T¥êー¥°¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À38ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤¬¿·¥·ー¥º¥ó¡¢Ï¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£