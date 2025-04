横浜駅西口地下直結でショッピングや観光の拠点として便利な「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

今回は「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」にあるオールデイブッフェ「コンパス」が3度目となる大幅リニューアル!

神奈川県産の食材を使ったメニューが豊富な朝食ブッフェがさらに充実したメニューで提供されています☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」 朝食ブッフェ

価格/提供時間

販売期間:2024年3月19日(水)〜

販売店舗:横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」

ホテル内にバリエーション豊かな8つのレストラン&バーがある「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

人気のオールデイブッフェ「コンパス」が3度目となる大幅リニューアルを実施。

地元神奈川の食材とメニューがより楽しめる朝食ビュッフェが提供されています。

新神奈川メニュー

リニューアルに合わせ、新たに地元神奈川の魅力がつまった日替わりメニューが登場!

横浜発祥の「牛鍋」や

「横浜家系ラーメン」、

厚木市郷土料理「とん漬け」など、バラエティ豊かなラインナップが新たに登場しています。

地元神奈川の新鮮野菜

市内契約農家より、シェフが厳選した旬の野菜を料理に使用!

食品ロス削減のため「自立循環型食品リサイクルループ=ヤサイクル」も導入し、ホテル館内で堆肥化した食品資源で栽培されたエコ野菜も使用されています。

本カマスの干物/アジの開き

神奈川の近郊漁場で獲れる新鮮な「本カマス」

熟練職人が一枚ずつ丁寧に開き、天然塩で薄味に仕立た干物は、白身本来の上品な旨味が引き立ちます。

また、脂がのり、とってもジューシーな「あじの開き」も提供されています。

大山のとうふ

日本有数の豆腐の名産地である神奈川県大山。

名水百撰の地「丹沢」の美味しい水と良質な国産大豆100%を使用し、天然のにがりのみで固めるこだわりの製法で作られた豆腐が提供されています。

浅田の手作り納豆

昔ながらの製法にこだわった浅田の手作り納豆。

ひとつひとつ手織りの経木に手詰めして作られた納豆です。

県産ブランド米

県産ブランド米「はるみ」

ツヤ・ほど良い甘味・粘りが特徴の美味しい白米です。

蔦金商店の海苔

明治27年創業時から県民に愛される老舗、蔦金商店の特選海苔。

ごはんはもちろん、握り立てを提供してくれるおにぎりコーナーでも楽しめます☆

ワカメ/アカモク

神奈川県で養殖される「アカモク」はたっぷりのミネラルを含んだ褐藻類の海藻。

ねばりと風味が美味しさの特徴です。

神奈川県産の天然もののわかめも提供。

柔らかな食感と旨味が凝縮した味わいです。

小田原の梅干し

小田原産の上質な梅を選定し、その芳香を生かした製法で漬け込んだ「梅干し」

ほど良い酸味とまろやかな味がご飯のお供にぴったりです。

愛川町のこだわり卵

丹沢連峰の清々しい空気で育った元気な鶏が産んだ愛川町のこだわり卵。

ゆで玉子、温泉玉子に加え、

パフォーマンスメニューコーナーでオムレツや目玉焼き、オムライスが提供されています。

三崎マグロ

1日に1000本ものマグロを取り扱う日本有数のマグロ基地である。三浦半島の最南端に位置する三崎漁港。

日本でも有数の水揚げ量を誇る三崎マグロを朝食から楽しめます☆

「漬けマグロ」や「ネギトロ」に加え、

「マグロのフライ」など、地元神奈川ならではのメニューを提供しています。

豚肉焼売

1947年横浜中華街で創業した横浜中華街の老舗「大珍樓」

その手作りの名物豚肉焼売が楽しめます。

サンマー麺

横浜発祥、神奈川県民のソウルフード「サンマー麺」

あっさりとした醤油ベースのスープに、とろみをつけたたっぷりの野菜やお肉がのったご当地ラーメンです。

湘南しらす

黒潮が流れ込む、豊かな相模湾沿岸で漁獲される「湘南しらす」

鮮度抜群な状態のまますぐに加工されるため、旨味がたっぷり含まれています。

神奈川県産品としてブランド登録された人気の“しらすです。

リニューアルされ、より地元神奈川の魅力がつまったメニューが楽しめる!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」 朝食ブッフェの紹介でした。

