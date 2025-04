by Gage Skidmoreイーロン・マスク氏率いる政府効率化省(DOGE)が、AIを活用して連邦政府職員の通信内容を監視していると、ロイターが報じました。この監視の目的は、反トランプ・反マスク職員をあぶり出すためとされています。Exclusive: Musk's DOGE using AI to snoop on U.S. federal workers, sources say | Reuters

DOGE is reportedly using AI to monitor government comms for anti-Musk and anti-Trump chatterhttps://www.engadget.com/ai/doge-is-reportedly-using-ai-to-monitor-government-comms-for-anti-musk-and-anti-trump-chatter-141411751.htmlDOGEによる監視の対象に含まれる環境保護庁(EPA)の職員はすでに600人近くが休職に至り、予算の65%削減が進められている中、従業員らには発言や行動に注意するよう警告がなされているとのこと。この監視の目的は、トランプ大統領やマスク氏本人に敵対的と見なされる言動を検出することにあるとされ、DOGEは職員のメールやチャットをAIで分析しているそうです。また、DOGEのスタッフたちは一定時間で消えるメッセージ機能を持つメッセンジャーアプリのSignalで連絡を取り合っているそうですが、連邦記録保持法に違反する可能性があると専門家は指摘しています。さらに、公式文書のやり取りにはGoogleドキュメントが使われ、通常行われるはずの確認手続きが省略されているとのこと。他にも、マスク氏のAI企業・xAIが開発するAIチャットボット「Grok」の活用も進められており、具体的な用途は明らかにされていないものの、政府業務の自動化を推し進めていると考えられています。DOGEは大統領府直属の組織であることから、一般の情報公開法の適用を受けないとの立場を取っていますが、連邦判事はこの透明性の欠如を問題視し、市民監視団体の訴えを認め、文書の提出を命じました。ただし、報道時点ではまだ記録の提出はなされていません。by Gage Skidmoreマスク氏が政府の効率化を掲げ、年間予算の15%に当たる1兆ドル(約144兆円)の支出削減を目指す中、政府のIT基盤への深い関与と、従来のルールや手続きを無視した運営手法に対して、民主党をはじめとする多くの関係者が懸念を示しています。専門家は、こうした監視は政府権力の乱用であり、言論の自由を抑圧する危険性があると警告しました。