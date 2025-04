Nintendo Switch 2向けのゲームカードには、ソフトを起動するためのキーのみが保存された「キーカード」が存在します。本体にキーカードを差し込めばゲームをダウンロードできるという仕組みですが、一般的なダウンロード版のゲームとは異なりアカウントとの紐付けがされないため、友人との貸し借りなどが簡単になるとの指摘があります。Nintendo Switch 2 Game-Key Cards Won't Be Tied To Your Account - GameSpot

Nintendo Switch 2のパッケージ版のゲームソフトのうち、一部のタイトルは「キーカード」として販売されます。キーカードをNintendo Switch 2に差し込むとゲームのダウンロードが可能になり、ダウンロードが完了して初めてゲームを遊べるという仕組み。キーカードが差し込まれている場合のみプレイが可能で、キーカードを抜くと遊べなくなります。Nintendo Switch 2のパッケージ版ソフトにはゲームを起動するためのキーのみが保存された「キーカード」が存在することが明らかに、インターネット接続してゲーム本編データをダウンロードする必要あり&プレイ時はキーカードを差し込む必要あり - GIGAZINE任天堂が示したFAQにも記載されている通り、遊びたい本体にキーカードを差し替えれば、どの本体でも遊ぶことができます。任天堂技術開発本部の佐々木哲也氏はニュースメディアのGameSpotにコメントを寄せ、「キーカードは挿入されたコンソールやシステムで起動するので、アカウントなどには結び付けられません」と説明しました。My Nintendo Storeで購入したダウンロード版のソフトは、購入したアカウントに紐付けられているため、ゲームの貸し借りや再販は基本的にできません。一方でキーカードは通常のパッケージ版と同様に貸し借りが可能なことから、ニュースメディアのiPhone in Canadaは「貸し借りや転売が可能になり、従来の物理的なゲームカートリッジと同等の柔軟性が実現する」と称賛しました。キーカードでゲームをプレイするには、初めにインターネットに接続してデータをダウンロードする必要があります。そのため、インターネット接続環境と、本体保存メモリーまたはmicroSD Expressカードの空き容量が必要です。ダウンロードが必要なのは初回起動時のみで、2回目以降はインターネット接続環境がなくてもゲームをプレイ可能です。Nintendo Switch 2は2025年6月5日に発売される予定です。