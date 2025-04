要望その1「アンのカバン」

『赤毛のアン』の 翻訳 家として知られる松本侑子さんが出した、アニメ『アン・シャーリー』に対する“校閲希望”が反響を呼んでいます。きっかけは4月5日にポストした、人気作品『赤毛のアン』のアニメシリーズで NHK Eテレ で同日より放送されている『アン・シャーリー』への要望でした。「『アン・シャーリー』校閲を希望(1)アンのカバン」と題し、「○絨毯地のカバン ×革の四角いトランク(高価で重く小さな 孤児 には持てない) 原文a shabby,old-fashioned carpet-bag(みすぼらしくて古風な絨毯地の旅行カバン) 村岡訳 みすぼらしい古ぼけた手さげカバン」と正しい解釈と謝りを載せています。

要望その2「アンはピンクの服を着ません」

要望その3「ダイアナの目は青ではなく黒」

続けて「絨毯地のカバンは、軽くて安価で丈夫、色柄が豊富なため、19世紀に女性の旅行カバンとして流行しました」と、松本さん自身が カナダ で撮影したという、実際の絨毯地のかばんも載せていいます。さらに「『アン・シャーリー』校閲を希望(2)アンはピンクの服を着ません」と、アニメでアンが着ているピンクの洋服についても言及。「村岡訳『赤い髪をした者はたとえ想像でもピンクのものは着られないのよ』Redheaded people can’t wear pink, not even in imagination」とのことです。そして、「新作アニメに期待しています。世界で通用する名作にするために、ぜひ私に校閲をさせてください」とも。洋服の色に対しコメント欄では、「製作陣は誰1人原作読み込んでなかったってこと?」「こんな風になるなら 高畑勲 版が傑作なので、再放送で良いよいですね」「せめて カナダ のモンゴメリドラマ見て衣装を研究して欲しい。色もだけどこの服装はダメです」「ダイアナの髪もわざわざ緑にする必要あるか?アンが赤だからって事なのかもしれんが プリキュア じゃねーんだぞ」「赤毛のアン大好きなので、この辺りは原作に忠実であって欲しい」「もう今回のアンは色々アンじゃ無いんよ 原作愛は無いんか」「なんでしょう。驚きました」「思いっきり賛同します」などの声が上がりました。その後も「『アン・シャーリー』校閲を希望(3)ダイアナの目は青ではなく黒」と、登場人物の容姿についても触れています。「村岡訳『目は黒いし、顔はばら色だよ』 原文She has black eyes and hair and rosy cheeks. 黒い目と髪で、ばら色のほっぺだよ 『赤毛のアン』を読むと、ダイアナは 北アイルランド 系。『ブラック・アイリッシュ』で黒髪に黒い瞳です」とのことです。本記事執筆時点で、 NHK 側は何も声明を出していませんが、今後何かしらの発表があるのか、注視したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)