クイーンエリザベスステークス枠順…ローシャムパークは12番ゲート
現地時間4月12日（土）に、オーストラリアのランドウィック競馬場で行われるクイーンエリザベスステークス（G1）の出馬表が発表された。
●クイーンエリザベスステークス（G1）
第8R 3歳上・芝2000m
賞金総額：500万豪ドル 1着賞金：295万豪ドル
発走予定時刻：日本時間4月12日(土)14:55（現地時間15:55）
発売開始時刻：日本時間4月12日(土)8:00
※JRA発売レース
【BCターフ】ルメール「凄くいい脚」ローシャムパークはあわやの2着ジオグリフは2番ゲートから
・ジオグリフ（牡6・美浦・木村哲也）
「決められたゲートで、しっかりと頑張りたいと思います」
・ローシャムパーク（牡6・美浦・田中博康）
「スタートが速い方ではなく、器用さもあるタイプではないので、外目の枠は競馬がしやすいと思います」
馬番：
ゲート番：
馬名
性齢・重量・騎手
調教師
馬番：1
ゲート番：13
ドバイオナー
せん7・59・T.マーカンド
W.ハガス
馬番：2
ゲート番：12
ローシャムパーク
牡6・59・C.ルメール
田中博康
馬番：3
ゲート番：11
ライトインファントリーマン
せん6・59・E.ブラウン
C.マー
馬番：4
ゲート番：15
チェオルウルフ
せん4・59・C.スコフィールド
J.プライド
馬番：5
ゲート番：5
トムキトゥン
せん4・59・B.メルハム
J.カミングス
馬番：6
ゲート番：14
ヴォーバン
せん7・59・T.クラーク
G.ウォーターハウス＆A.ボット
馬番：7
ゲート番：3
バッカルー
せん6・59・T.ベリー
C.ウォーラー
馬番：8
ゲート番：7
リンダーマン
せん5・59・N.ローウィラー
C.ウォーラー
馬番：9
ゲート番：6
フォークナーパーク
せん6・59・T.シラー
A.ニーシャム＆R.アーチバルド
馬番：10
ゲート番：9
ミドルアース
せん5・59・J.メルハム
C.マー
馬番：11
ゲート番：2
ジオグリフ
牡6・59・D.レーン
木村哲也
馬番：12
ゲート番：1
ヴィアシスティーナ
牝7・57・J.マクドナルド
C.ウォーラー
馬番：13
ゲート番：8
ファンガール
牝6・57・C.ウォーラー
馬番：14
ゲート番：10
ディナイナレッジ
牝7・57・M.ザーラ
A＆S.フリードマン
馬番：15
ゲート番：4
フルカウントフェリシア
牝6・57・C.ウォーラー