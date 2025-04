◆Kis-My-Ft2、アルバム楽曲先行配信決定

【モデルプレス=2025/04/09】Kis-My-Ft2が5月21日にリリースする通算11枚目となるオリジナルアルバム「MAGFACT」。このたび、同アルバムに収録される新曲2曲が、アルバムリリースに先んじてサブスクにて先行配信されることが決定した。4月14日にはMAN WITH A MISSIONのKamikaze Boy提供の「Glory days」が、4月21日には、かねてから親交のあるサンドウィッチマンをゲストボーカルに迎えた「お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン」が先行配信される。今作のアルバムタイトル「MAGFACT」は、「MAGnet(引きつける⼒)」+「FACT(事実)」=“くっついて生まれた音楽”という意味の造語。新たな可能性を求めて他者と繫がり、自らをアップデートしていく挑戦的な姿勢を具現化した、新曲8曲を含む全10曲収録の作品となっている(通常盤のみ11曲収録)。

◆「MAGFACT」収録内容詳細

収録曲にはアルバムテーマの通り、多彩なアーティストと“くっついて生まれた音楽”が多数収録されており、先行配信される2曲の他にも、Jeremy Quartus(Nulbarich)、大沢伸一、GUCCHI(OverTone)からの豪華な提供楽曲群が収録される。くっつく相手はアーティストに留まらず、ファンクラブでテーマを募集して制作した「メロディ」。キスマイのツアーを制作しているライブチームのアイデアを形にした「FIGHTERS」。更には、活動再開したメンバーの二階堂高嗣を加えた6人ver.の「Curtain call」「Meramera」も聴くことが出来る。これらの楽曲はアルバムリリース後6月16日にサブスクでも配信される予定だ。また、CD商品の各形態の収録内容や映像特典ラインナップも解禁され、初回盤Aには、「Glory days」と「お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン」のMusic Videoの他、ジャケ写アー写撮影、MV撮影時のメイキング映像をたっぷり収録した「MAGFACT Behind the Scenes」を収録。初回盤Bには、撮り下ろしのバラエティコンテンツ「新たな魅力をくっつけろ!Kis-Mag-Net2」と、ファンクラブ内でテーマを募集し、メンバー同士の話し合いの風景なども映された「メロディ」のドキュメンタリーMusic Videoが収録される。ファミクラストア限定商品には、シングル曲4曲のMusic Videoのほか、新規の撮り下ろし映像「AI×Kis-My-Ft2 〜AIにキスマイのこと聞いてみた〜」も収録。こちらも初回盤B収録の映像とは異なるバラエティコンテンツとなっている。(modelpress編集部)「Glory days」:4月14日(月)先行配信「お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン」」4月21日(月)先行配信※アルバム収録楽曲のサブスク配信は2025年6月16日開始予定【初回盤A】[CD収録内容]M1 “11th” OvertureM2 Glory daysM3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマンM4 Curtain callM5 Half BakedM6 MerameraM7 FIGHTERSM8 CHEATM9 ロリポップM10 メロディ[DVD/Blu-ray収録内容]・「Glory days」Music Video・「お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン」Music Video・MAGFACT Behind the Scenes[封入特典]シリアルナンバー[仕様]スリーブ仕様【初回盤B】[CD収録内容]M1 “11th” OvertureM2 Glory daysM3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマンM4 Curtain callM5 Half BakedM6 MerameraM7 FIGHTERSM8 CHEATM9 ロリポップM10 メロディ[DVD/Blu-ray収録内容]・新たな魅力をくっつけろ!Kis-Mag-Net2・「メロディ」ドキュメンタリーMusic Video[封入特典]シリアルナンバー[仕様]スリーブ仕様【通常盤】[CD収録内容]M1 “11th” OvertureM2 Glory daysM3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマンM4 Curtain callM5 Half BakedM6 MerameraM7 FIGHTERSM8 CHEATM9 ロリポップM10 メロディ※通常盤のみCDの収録曲数が異なります。[初回封入特典]シリアルナンバー[初回仕様]スリーブ仕様+フォトブック12P【ファミクラストア限定商品】[CD収録内容]M1 “11th” OvertureM2 Glory daysM3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマンM4 Curtain callM5 Half BakedM6 MerameraM7 FIGHTERSM8 CHEATM9 ロリポップM10 メロディ[Blu-ray収録内容]・「HEARTBREAKER」Music Video・「C'monova」Music Video・「Curtain call」Music Video・「Meramera」Music Video・AI×Kis-My-Ft2 〜AIにキスマイのこと聞いてみた〜【Not Sponsored 記事】